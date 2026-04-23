Serie C. Mister Valente su Pergolettese-Lecco: “Sarà come una finale”

Il Lecco si gioca il piazzamento play-off contro la Pergolettese al Voltini

“Andiamo là per fare risultato e chiudere più in alto possibile”

LECCO – “Sappiamo che incontreremo un avversario sciolto che ha già raggiunto il suo obiettivo stagionale. Noi, invece, abbiamo ancora qualcosa da raggiungere, per questo dovremo essere concentrati al massimo”. Per mister Federico Valente serve massima attenzione per Pergolettese-Lecco, ultima gara della stagione regolare, che si giocherà sabato, 25 aprile, al Voltini di Crema.

“Questa partita sarà come una finale. Voglio che questi ragazzi scendano in campo mettendo tutto quello che hanno per conquistare il posto più alto in classifica. Dovremo dimostrare sin da subito di voler fare risultato. Di Certo non andrò lì per giocarmi il pareggio”.

Nell’allenamento aperto di ieri al Rigamonti-Ceppi, mister Valente ha provato una formazione tipo ma non è detto che sia quella che vedremo in campo al Voltini: “Nelle ultime settimane ho cambiato tantissimo e fino all’ultimo non si sa chi scende in campo. Niente è definitivo. Per me è necessario conoscere le caratteristiche di tutti per capire chi ha le caratteristiche adatte e gli autonomisti giusti anche per subentrare in corsa”.

“La prima parte dell’allenamento è stata gestita dai miei collaboratori Ivan e Diego, poi nell’esercizio tattico-tecnico mi sono messo in mezzo al campo per poter osservare i giocatori da vicino, dare ritmo alla squadra, e suggerire quanto è importante giocare sull’intensità. Invece, la partita me la guardo sempre in tribuna per capire meglio le distanze e i movimenti”.

Buone notizie dall’infermeria infatti, Tanco è rientrato in gruppo così come Lovisa: “È la prima settimana che si allena con la squadra. Bisogna, però, gestire il carico dopo un infortunio così importante a livello muscolare. Sta bene e ha fiducia anche nel saltare. Si vede che è libero di testa. Se fosse per lui sarebbe già pronto, invece bisogna frenarlo un po’ perché sappiamo bene le dinamiche di un infortunio così. Per Basili invece solo corsa e lavoro in palestra. Anche lui è reduce da un infortunio muscolare importante, lunedì gli si è indurita un po’ la coscia così abbiamo deciso di non forzare ma sta bene e non ha niente di grave”.

A livello di rosa da gestire spiega Valente che: “Da gennaio in poi quasi tutti i giocatori hanno avuto la possibilità di farsi vedere. Dobbiamo ricordarci che questa partita non fa parte dei play-off ma del campionato e ci serve per arrivare il più in alto possibile. Noi durante la settimana vediamo i ragazzi come stanno sia a livello fisico che di personalità e mentalità”

“Questa stagione è lunga per tutti: per i ragazzi arrivati dall’estero che non sono abituati e poi perchè non c’è stata la sosta delle nazionali. Noi dobbiamo gestire sia i ragazzi stranieri che i giovani della primavera che devono imparare a bilanciare i ritmi e i carichi di lavoro superiori. Tutti sono motivati per questo finale, se devi motivare qualcuno in questo periodo vuol dire che ha sbagliato sport. La motivazione è intrinseca. Il nostro obiettivo è arrivare freschi ai play-off con tutti a bordo. Se giocheremo ogni 3/4 giorni dovremo avere 24 giocatori a disposizione altrimenti andremo in tilt. Solo sabato alle 22.30 faremo i conti con tutte le eventualità del caso”.

Ex di giornata sarà Sean Parker: “Lui è arrivato con tanta voglia, è un ragazzo d’oro e con grande predisposizione al lavoro. Prima di giocare però devi trovare il ritmo, e sono certo che Sean ci darà ancora tante soddisfazioni. Questo è un momento in cui deve rilassarsi e aver fiducia in quello che fa e nelle nostre scelte”.