Serie C. Mister Valente su Pro Vercelli-Lecco: “Serve una prova solida”

Pro Vercelli-Lecco si gioca venerdì 16 ottobre alle 20:30 allo stadio Piola

“Con la Pro Vercelli gare sempre difficili, servirà massima concentrazione”

LECCO – “Siamo alla decima partita e adesso si può inquadrare bene la direzione verso cui la squadra sta andando. Ci aspetta una sfida fastidiosa, dobbiamo prenderci dei punti e andiamo lì solidi con la voglia di prenderci una vittoria”. Apre così la conferenza stampa mister Federico Valente pre Pro Vercelli-Lecco che si giocherà allo stadio Piola venerdì, 16 ottobre, alle 20:30.

“Se avessimo preso due o tre punti in più avremmo una media migliore per raggiungere il nostro obiettivo e quello societario. Veniamo da cinque pareggi consecutivi, ma i ragazzi sono consapevoli di ciò che stanno facendo di buono e partecipano molto al confronto con lo staff. Davanti alla porta ci arriviamo comunque, mentre in difesa dobbiamo imparare a leggere meglio i momenti della gara: ribadisco che questa è una squadra giovane, che ha ancora bisogno di crescere anche attraverso gli errori.”

“La squadra come gruppo è unita – sottolinea il mister – abbiamo finito più tardi nel costruire la rosa e alcune dinamiche di gruppo si sono stabilite prima. Mallamo e Metlika sono dei leader così come Arena e Bonaiti, anche Triacca e Capello vogliono sempre dare una mano a tutti. Escono anche insieme ed è un gruppo vivace e unito e vuole fare bene”.

Su Triacca: “La scelta per il momento è una scelta tecnica, lui però sta crescendo in queste settimane anche a livello di gruppo. Avrà certamente il suo momento. Sugli infortunati: Moutassime sta molto meglio e rientrerà settimana prossima. Arena si è allenato col gruppo era solo un fastidio muscolare, Vettorel si è allenato. Casarotto si può vedere dal primo minuto anche contro la Pro”.

Infine Valente parla della Pro Vercelli: “L’anno scorso abbiamo fatto una vittoria sofferta e una sconfitta qui in casa su un campo pesante. Loro con Bonera hanno iniziato con 4-3-3 e le ultime gare hanno giocato con il 3-5-2. A casa loro cercheranno un gioco diretto. Sono forti nel palleggio, inoltre dobbiamo stare attenti nelle ripartenze”.