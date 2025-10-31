Serie C. Mister Valente sul match con l’Arzignano: “Dovremo essere concentrati al massimo”

Domenica sera, alle 20:30, il Rigamonti-Ceppi ospita la gara tra Lecco e Arzignano Valchiampo

“Dobbiamo mettere in campo la nostra idea di calcio. Ci sono diversi assenti, ma anche tante soluzioni”

LECCO – “Non bisogna guardare indietro perché non si può più cambiare ciò che si è fatto, questa settimana abbiamo però aumentato il volume di lavoro perchè vogliamo fare ulteriori step in avanti”. Con queste parole apre la conferenza stampa mister Federico Valente in vista della sfida che si giocherà domenica al Rigamonti-Ceppi contro l’Arzignano Valchiampo con calcio d’inizio alle 20:30.

“Dopo l’interruzione di gioco contro il Renate i ragazzi sono rientrati bene in campo. Non era facile farlo mantenendo alta la concentrazione nel difendere, una gara così dimostra che ogni partita è dura non importa se affronti la prima o l’ultima della classifica. L’Arzignano arriva dalla vittoria in Coppa di questa settimana e dal pareggio della scorsa. Noi non molleremo nulla, ma lavoreremo ancora di più per metter in campo la nostra idea di gioco”.

Mister Valente spiega che tipo di gara li aspetta: “L’Arzignano fa un gioco che è mix tra venire in contro alla palla ed aspettare dietro. Nelle ultime partite hanno cambiato modulo e questo può cambiare un po’ le strutture e le dinamiche su cui basarci. Noi prepariamo la partita in base ad entrambi gli aspetti e in tutte e due i casi dobbiamo essere pronti mettendo i pratica i nostri principi di gioco”.

Sugli infortunati: “Grassini ha ripreso completamente a lavorare, come Furrer che è tornato da allenarsi mercoledì. Il suo recupero è molto veloce ma è ancora presto per vederlo giocare questa settimana o la prossima. Penso sia un aspetto più mentale il suo e deciderà lui quando è pronto ad andare in campo”.

“Anche Voltan ha ripreso ad allenarsi con la squadra, ma non è ancora al 100% e non ci sarà domenica. Marrone, invece, ha avuto qualche problema in settimana e speriamo che domani possa fare la rifinitura. Abbiamo comunque tante idee da mettere in campo. In difesa si può spostare Romani centrale e Tanco a destra, o utilizzare Rizzo, Mihali o Grassini. Le scelte non ci mancano. I ragazzi ogni allenamento spingono e non vedono l’ora di giocare. Anche in avanti Ndongue sta spingendo molto così come gli altri Galeandro e Alaoui. Non sono l’allenatore che dice ‘squadra che vince, non si cambia’ perchè se uno fa bene in allenamento deve essere premiato”.

Nella classifica del Girone A si sta formando una griglia di papabili migliori su cui puntare ma a Valente questo è un aspetto che non gli interessa: “Non voglio essere arrogante o superficiale, però io non guardo né in su né in giù, guardo solamente a noi. Siamo concentrati al massimo su quello che facciamo ed ogni partita vogliamo fare bene. Se rimaniamo con questa media punti siamo più che contenti, non bisogna sognare oltre o guardare cosa fa il Vicenza. Bisogna rimanere sempre concentrati al massimo”.

Il tecnico bluceleste parla del modulo messo in campo contro il Renate che per gli italiani è un 3-5-1-1 invece per lui è un: “3-4-3 rombo in cui quinti sono quasi degli attaccanti aggiunti e il gol fatto ne è esempio con Rizzo che fa il cross sull’ultima linea. Sulle azioni siamo arrivati bene in area ma mancava un po’ di tempismo, noi lavoriamo sempre sull’occupazione dell’area sia in fase offensiva che difensiva. A volte in partita si ha maggiore difficoltà ad individuare quando c’è il cross dal fondo o una palla dalla trequarti, ci sono dinamiche che stiamo allenando”.

Infine, Valente spiega perchè non ha mai provato la difesa a quattro: “Se cambio un sistema di gioco che funzione sarei un folle. Io parto sempre dalla 0-0, se la partita rimane così è comunque un punto. Se non prendi gol questo ti da stima e preferisco continuare su questa linea perché se cambiassi modulo vorrebbe dire che non ho fiducia nel giocatore che sta facendo bene in quel ruolo o che è subentrato al suo posto”.