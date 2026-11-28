La sfida del Cabassi tra Carpi e Lecco termina a reti inviolate

“Abbiamo difeso come un gruppo unito, l’infortunio di Sidler è ancora da valutare”

CARPI – “Sapevamo che loro, con il nuovo mister, provano a giocare e difendere alti. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare spazi e le giocate andando in profondità”. Con queste parole mister Federico Valente apre la conferenza stampa post Carpi-Lecco, match finito 0-0.

“Oggi vieni premiato perché difendi di squadra e porti un punto a casa. Nel secondo tempo abbiamo gestito meglio il campo, alla fine con più chiarezza avremmo potuto fare gol. Prendiamo un punto e ce lo teniamo stretto, non è rubato”.

Sull’uscita di Sidler e sulla gestione di Capello: “Silvan ha messo il piede destro per bloccare la palla e ha messo storto l’altro. Vediamo domani come sta. Siamo andati nel secondo tempo con solo due slot da usare, per questo abbiamo aspettato un po’ a mettere Capello che non abbiamo voluto rischiare”.

Spazio infine ai giudizi su Triacca e Vettorel: “Ho la massima fiducia in tutti, Daniele è subentrato alla fine della scorsa gara ma si allena da sempre bene. Gli ho detto di continuare così e si è fatto trovare pronto, non è una sorpresa per me. Difficile parlare di un portiere se si discute quando fa un errore. Dietro di lui spingono e la concorrenza alza l’asticella, oggi si è fatto trovare pronto e ogni singolo è importante per questa squadra, come i giovani che sono entrati”.