Serie C. Mister Valente sul successo con la Giana: “Vittoria meritata, dobbiamo essere più cinici”

Il Lecco porta a casa la prima vittoria stagionale: decisivo il gol di Arena al 16′
“Ad inizio ripresa abbiamo sofferto ma abbiamo accettato il momento e reagito bene”
LECCO – “I ragazzi hanno fatto una buona partita, avremmo dovuto segnare il raddoppio prima ma non siamo riusciti. Abbiamo sofferto a inizio ripresa ma i ragazzi hanno difeso bene e accettato subito il momento”. Analizza così la vittoria del Rigamonti-Ceppi mister Federico Valente al termine del match vinto dal Lecco per 1-0 contro la Giana Erminio.
Il tecnico bluceleste si sofferma sull’aspetto mentale e sulla gestione della gara: “Le difficoltà iniziali sono dovute per me a un fatto psicologico. Coi cambi però abbiamo ripreso le distanze e i ritmi. Dobbiamo affrontare la partita come se fosse sempre sullo 0-0. Sono contento che abbiano affrontato bene quel momento, dobbiamo essere più cinici davanti alla porta”.
Spazio poi al capitolo legato alle scelte di formazione e ai problemi fisici emersi nella rosa bluceleste: “Mallamo ieri in rifinitura ha avuto un problemino al ginocchio e per via di quel problema abbiamo fatto dei cambi diversi. Comi e Sidler stanno entrando in forma, e speriamo che i due attaccanti che sono ancora fuori rientrino presto. Su Casarotto ho deciso di non forzare il suo ingresso in campo”.
In chiusura, una battuta sulla prestazione individuale di Pellegrino: “Già dalle amichevoli gli ho alzato la posizione in campo, e lui si trova bene. Non mi sorprende la sua prestazione perché lo conosco bene, ma ha ancora margine di miglioramento”.
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