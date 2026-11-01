Serie C. Mister Valente sul successo di Feltre: “Dobbiamo confermarci con un’altra bella prestazione”

Il Lecco vince 4-0 contro la Dolomiti Bellunesi allo Zugni Tauro

“Dobbiamo confermarci con la Juventus Next Gen per regalare una vittoria ai nostri tifosi”

FELTRE – “Ne avevamo parlato dopo il pareggio contro la Folgore Caratese: volevo vedere in campo una squadra capace di sbagliare ma di reagire subito, aiutandosi a vicenda”. Ha esordito così mister Federico Valente nella sala stampa del dopo gara tra Dolomiti Bellunesi e Lecco terminata con il punteggio di 4-0 per i blucelesti.

“Un punto chiave della nostra partita era quello preparare le azioni con la giusta dose di pazienza ed uscire ad attaccare nel momento corretto, evitando di concedere contropiedi o situazioni fastidiose. Il terreno di gioco era completamente diverso rispetto al nostro sintetico. Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi per come si sono adattati in fretta alle condizioni del campo”.