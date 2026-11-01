Serie C. Mister Valente sul successo di Feltre: “Dobbiamo confermarci con un’altra bella prestazione”

Il Lecco vince 4-0 contro la Dolomiti Bellunesi allo Zugni Tauro
“Dobbiamo confermarci con la Juventus Next Gen per regalare una vittoria ai nostri tifosi”
FELTRE – “Ne avevamo parlato dopo il pareggio contro la Folgore Caratese: volevo vedere in campo una squadra capace di sbagliare ma di reagire subito, aiutandosi a vicenda”. Ha esordito così mister Federico Valente nella sala stampa del dopo gara tra Dolomiti Bellunesi e Lecco terminata con il punteggio di 4-0 per i blucelesti.
“Un punto chiave della nostra partita era quello preparare le azioni con la giusta dose di pazienza ed uscire ad attaccare nel momento corretto, evitando di concedere contropiedi o situazioni fastidiose. Il terreno di gioco era completamente diverso rispetto al nostro sintetico. Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi per come si sono adattati in fretta alle condizioni del campo”.
Il tecnico italo svizzero ha commentato anche le scelte di formazione: “Ho preferito non rischiare Arena, se un giocatore non è al cento per cento non lo rischio, anche perché chi scende in campo merita comunque totale fiducia. Arena aveva un piccolo risentimento e non abbiamo voluto rischiarlo su un fondo scivoloso che avrebbe potuto creare problemi. Comi era ammonito ed è entrato Bordoni, che è un altro classe 2006 che ha fatto bene. Personalmente l’età non interessa: conta solo il merito”.
Infine, lo sguardo di Valente si proietta già al prossimo impegno di campionato contro la Juventus Next Gen: “Dobbiamo confermarci ancora, è la cosa più importante in questo momento. La Juventus è una squadra forte sia nelle individualità sia nella gestione del possesso palla. Dovremo essere bravi a capire i momenti in cui ripartire e fare di tutto per regalare al pubblico di casa una vittoria al Rigamonti-Ceppi.
“Prima del risultato, deve venire la prestazione: chiederò una conferma ai ragazzi, perché nel calcio nessuno ti regala nulla. Aver fatto undici gol nelle ultime tre gare ci dimostra che sappiamo farne tanti senza concederne o prendere tiri in porta. Faccio fatica a ricordarne uno subito oggi. La voglia di difendere di tutta la squadra mi rende fiero”.
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