Serie C. Mister Valente sulla sconfitta interna: “Sui gol non c’eravamo”

Il Lecco perde 2-0 in casa contro la Pro Vercelli

“Partita diversa rispetto all’Inter, difficile giocare su un campo così”

LECCO – “Siamo scivolati sia noi che loro, era un campo difficile per entrambi. Furrer è scivolato nel momento in cui doveva allontanare la palla nell’occasione del secondo gol”. Questo il commento a caldo di un nervoso mister Federico Valente al termine del match perso 2-0 dal Lecco contro la Pro Vercelli.

“Sono stati bravi sugli episodi, noi no. Come squadra non c’eravamo sui gol, ci mancava qualcosa in difesa. In fase offensiva nessuno sbaglia perché vuole sbagliare. Dobbiamo rimanere tutti tranquilli, io se analizzo la partita in confronto all’Inter questa sconfitta è completamente diversa”.

Valente spiega le sue scelte nella formazione iniziale: “Lovisa l’ho messo dentro in base a ciò che vedo in settimana. Ferrini non l’ho messo dal primo minuto perché non aveva tutta la partita nelle gambe ed ha avuto un infortunio importante. Stanno rientrando i giocatori, ma non posso metterli subito perché altrimenti si fanno male subito”.

“Tutti hanno sofferto sull’esterno su quella fascia, non voglio alibi. Era difficile per Parker davanti fare la guerra così per Sipos su questo campo. Discorso diverso per Duca e Bonaiti che hanno il baricentro un po’ più basso. Che non aveva carattere il Lecco, questo lo dite voi. Il gioco rasoterra in velocità su questo campo è impossibile. Io oggi ho visto ai ragazzi che volevano riaprirla se andavano al cross, abbiamo provato la palla lunga ma anche loro hanno una difesa strutturata”.