Serie C. Mister Valente sulla sfida col Renate: “Dobbiamo rimetterci in carreggiata”

Il Lecco vuole rialzarsi dopo la caduta contro il Brescia

“Non sono i risultati che devono condizionare il nostro lavoro”

LECCO – “Il Renate arriva da un buon momento e vogliono sicuramente far bene contro di noi. Da parte nostra dovremo rimetterci nella corsia giusta sulla quale abbiamo iniziato la stagione”. Queste le prime parole di mister Federico Valente nella conferenza stampa precedente alla 11^ giornata di campionato in cui il Lecco affronterà fuori casa il Renate, sabato 25 ottobre alle 17:30.

Il tecnico bluceleste avrà cinque assenze in rosa ma non svela le sue carte e ha diverse assi nella manica da calare nel match che si giocherà allo stadio Città di Meda-Mino Favini: “Ci si può aspettare di tutto, come sempre. Scenderà in campo chi mi ha dimostrato questa settimana di voler far bene. I ragazzi ce lo dimostrano ogni giorno e ci metteranno di nuovo in difficoltà nel fare le scelte a prescindere da chi manca. Io guardo chi c’è, non chi manca. Abbiamo delle idee chiare e vogliamo, come sempre, scendere in campo al massimo e andare a duemila”.

Valente analizza il momento di due dei suoi giocatori, Zanellato e Sipos, apparsi leggermente appannati nelle ultime partite e se questi possono essere sostituibili: “Il Lecco ha dei validi cambi per sostituirli. Penso, però, che Zanellato nei primi 25 minuti contro il Brescia abbia fatto la sua miglior prestazione in stagione. Poi alcuni palloni persi perchè non eravamo ben posizionati”.

“Sipos, invece, è importantissimo per il lavoro che fa senza palla al servizio della squadra. Tutti comunque si devono mettere in discussione sia se si vince che se si perde. Io premio chi fa bene e chi se lo merita come i tanti giovani che non vedono l’ora di giocarsi le loro possibilità”.

Dopo le prime dieci giornate si può trarre un primo bilancio della stagione: “Faccio si un bilancio in particolare sulla crescita dei ragazzi al di là dei punti fatti. Se continuano fino alla fine stagione con questa media siamo più che contenti per questo dobbiamo capire da dove veniamo e dove vogliamo andare. I ragazzi stanno interpretando bene quella che la nostra idea di gioco che non è facile”.

Il tecnico ritorna sulla partita di domenica persa contro l’Union Brescia: “Nelle sconfitte puoi imparare tantissimo però sarei folle a cambiare tutto. Abbiamo analizzato la partita facendogli vedere le cose positive fatte e fino a che punto possono arrivare. Non abbiamo tirato, però ci sono almeno 20 scenari che dimostrano cosa ci sta mancando in quella zona di campo e come possiamo migliorare. Io non voglio tramettere paura alla squadra perchè abbiamo perso, noi dobbiamo essere sicuri dei nostri mezzi e continuare sul nostro percorso rimanendo lucidi. Non sono i risultati che devono condizionare il nostro lavoro”.

L’assenza di Battistini per Valente è importante ma: “Ci sono tante scelte per ovviare al suo infortunio: Rizzo braccetto o Lovisa, o Romani centrale o Marrone centrale. Dobbiamo capire il momento. Marrore sta spingendo tanto in allenamento è il sostituto ideale di Matteo in termini di esperienza. Rizzo l’ho tenuto fuori dopo la chiamata della nazionale. Abbiamo ancora bisogno della rifinitura per capire quale sarà la scelta giusta”.