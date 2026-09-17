Serie C. Mister Valente sulla vittoria col Desenzano: “Una prestazione che ci dà fiducia”

Il Lecco vince 3-1 contro il Desenzano in trasferta

“Una vittoria di squadra, spiace per il gol. Dobbiamo ancora lavorare”

OSPITALETTO – “Abbiamo schierato una difesa che non aveva mai giocato assieme, poi abbiamo corretto le posizioni e la squadra ha dimostrato di voler sempre difendere e creare gioco. È una vittoria che ci dà fiducia. Potevamo segnare anche di più e spiace per il gol preso, i ragazzi stanno rosicando per questo”. Commenta così a caldo Federico Valente la vittoria del suo Lecco sul Desenzano per 3-1.

“Abbiamo dimostrato una gran condizione fisica attaccando bene la profondità. Voglio che i giocatori siano sempre veloci e frizzanti, per il nostro gioco abbiamo bisogno di questo. Adesso abbiamo un giorno in meno per recuperare per domenica, ma questa partita ci deve dare le basi per il futuro: questa intensità, voglia di difendere e attaccare forte”.

Il tecnico spiega che ogni partita ha la sua storia: “Ricordo bene la sconfitta con il Cittadella o il 5-1 con l’Arzignano, l’1-4 con la Pro Patria. Sono tutte squadre diverse e non vorrei fare confronti. L’anno scorso era una squadra diversa e quest’anno abbiamo un’altra idea. Oggi è un piccolo step che deve darci fiducia”.

Sui singoli: “Faccio fatica a trovare uno più bravo dell’altro: Bonaiti ha fatto 13 chilometri, Mallamo è il perno del centrocampo e Metlika gira attorno a lui. Ognuno ha la sua dote, sono entrati bene anche dalla panchina. È un lavoro di squadra”.

Mister Valente chiude parlando dei minuti dopo il gol subito: “Se hai tre centrali in area più il portiere, non devi soffrire sui cross. Bisogna capire il momento, stando vicini in quei 5-10′ nei quali siamo stati un po’ meno chiari, poi abbiamo creato le occasioni per fare il quarto e il quinto gol”.