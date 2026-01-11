Serie C. Mister Valente sulla vittoria con la Triestina: “Complimenti alla squadra”

Il Lecco vince di misura contro la Triestina di Tesser

“Dovevamo chiuderla prima, buon ingresso in campo di Basili”

LECCO – “Una partita aperta, abbiamo vinto 1-0. Io guardo la mia squadra, e non voglio spendere parole parole sull’arbitro nel bene e nel male”. Mister Valente spegne subito le polemiche accese da Tesser sulla direzione arbitrale, in apertura di conferenza stampa post Lecco-Triestina vinta per 1-0 dai blucelesti al Rigamonti-Ceppi.

“Ci sono state difficoltà nel trovare l’equilibrio, loro rimangono con tre o quattro davanti e sapevamo della loro forza nelle ripartenze. Faccio i complimenti perché è stato una partita tosta ed intensa. Nel secondo tempo, coi cambi, abbiamo alzato la squadra però dovevamo chiuderla prima sui calci d’angolo”.

Il mister fa anche i complimenti alla Triestina che oggi, senza penalizzazione, sarebbe ai play-out: “Non è facile giocare in questa situazione, e se fossi il loro mister non saprei come comportarmi”.

Oggi i cambi sono stati molto importanti: “Per me è uguale chi entra, Mihali o Nova. Sono contento di chi è subentrato come Bonaiti e Basili, hanno capito subito quello che volevamo. Però ci sono cose ancora della cose che dobbiamo migliorare. Basili i giocatori ambivalenti, lui ci ha dato più centimetri in area. Oggi non era facile avere i cambi giusti oggi, Zanellato è calato nella fase difensiva. Mallamo ha fatto una partita intensa. Galeandro è entrato bene degli ultimi minuti”-.

Infine Valente fa una battuta finale sul mercato: “Non dico che la squadra è completa, fino a quando non c’è un cambio. Tutti i giocatori sono tutti importanti. Non è facile essere dalla parte del tavolo e parlare di mercato, noi dobbiamo concentrarci su chi va in campo e su cosa è possibile fare. Se c’è la possibilità di fare qualcosa sul mercato, si può fare. Basili mi piace, anche dal punto di vista dell’intensità, e può fare anche la seconda punta. Oggi ho lasciato in tribuna Alaoui perché ad inizio settimana era malato”.