Serie C. Mister Valente sulla vittoria con l’Ospitaletto: “Abbiamo dimostrato di avere carattere”

Il Lecco trova la vittoria interna per 2-1 contro l’Ospitaletto

Valente: “Il pubblico ci ha sostenuto per tutta la gara, un ambiente grandioso”

LECCO – “Quando una squadra riesce anche a soffrire come oggi, dimostra che ha carattere e voglia di far bene”. Queste le prime parole di mister Federico Valente al termine del match tra Lecco e Ospitaletto vinto dai blucelesti per 2-1 al Rigamonti-Ceppi.

“C’è stato un calo fisico nella ripresa – continua il tecnico – ma tutti quelli che sono subentrati hanno dimostrato di voler vincere ad ogni costo. Chiaro è che c’è ancora tanto lavoro da fare. Sia settimana scorsa che qualche giorno fa mi sono espresso chiaramente su cosa volevo vedere in campo oggi. Anche i ragazzi sono molto autocritici con se stessi e vogliono sempre migliorare e di questo non posso che essere contento”.

Valente commenta anche il fondamentale supporto di pubblico di casa che è stato constante per oltre 90 minuti: “Un grande ambiente che ci ha motivato tutta la gara, ho urlato per quasi tutto il tempo per farmi sentire. Devo fargli i complimenti per come ci hanno sostenuto”.

Il tecnico bluceleste spiega l’andamento della partita: “Nel primo tempo il Lecco ha gestito il gioco mentre nella ripresa l’avversario è salito maggiormente per cercare il pareggio e abbiamo trovato meno spazi per attaccare la profondità. C’è tanto lavoro da fare ancora indipendentemente dall’avversario che incontriamo”.

“La chiave del nostro principio di gioco è che Frigerio e Furrer ci danno una bella profondità. Oggi i quinti hanno fatto un ottimo lavoro: Pellegrino non ha perso una palla e Kritta sta tornando in forma. In difesa abbiamo concesso poco, a parte alcuni cross nel finale”.

Mister Valente sottolinea anche quanto sia importante l’unità del gruppo che si sta formando: “Non c’è nulla di più fondamentale di questo in una squadra. La squadra è al di sopra di tutto sempre”.

Riguardo, invece, all’aspetto tattico alle soluzioni trovate in occasione delle due reti in cui è stato Ferrini ad impostare l’azione da dietro: “Abbiamo trovato delle soluzioni insieme ai ragazzi e in base all’avversario. L’obiettivo era farli uscire per attaccarli in profondità, all’inizio l’abbiamo fatto con Marrone e Zanellato, poi un’altra soluzione che abbiamo messo in pratica era quella con Ferrini che abbiamo studiato analizzando i video”.

Il mister commenta l’esperienza con il FVS, il Var a chiamata: “Un’esperienza strana, noi l’abbiamo chiamato perché Sipos ci ha detto che l’avevano toccato, però l’arbitro non ha concesso il rigore. Penso che possa dare una mano, è una cosa nuova per tutti. Vediamo come si svilupperà anche perché allunga di parecchio le partite”.

Infine, Valente parla del prossimo match di settimana prossima contro la Triestina in trasferta: “Sarà difficile per i ragazzi perché non li abbiamo ancora visti in campo finora. Per prepararci al meglio dobbiamo avere la possibilità di allenarci sull’erba e fare almeno due allenamenti questa settimana. Noi scendiamo sempre in campo per poter vincere a prescindere dalle statistiche”.