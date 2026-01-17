Serie C. Mister Valente sulla vittoria di Feltre: “Proseguiamo il nostro percorso di crescita”

Il Lecco espugna lo Zugni Tauro di Feltre: 4-1 contro la Dolomiti Bellunesi

“I gol arrivati sono frutto del nostro lavoro quotidiano”

FELTRE – “La partita ha preso una direzione iniziale a nostro favore, la loro intensità ci ha messo in difficoltà all’inizio ma poi abbiamo trovato le distanze giuste per uscire in palleggio”. Questa l’analisi a caldo di mister Federico Valente del match contro la Dolomiti Bellunesi terminato 4-1 a favore dei blucelesti.

“Voglio fare i complimenti a questa società – continua Valente – perchè una realtà ben strutturata e tutti i collaboratori sono stati molto gentili con noi e ci siamo trovati benissimo. Sembra facile parlare dopo una vittoria, ma nelle ultime partite che ho visto hanno fatto davvero un bel lavoro di squadra”.

Il tecnico bluceleste guarda in casa propria e commenta il gol subito: “Ci sono ancora cose da migliorare perchè mi da fastidio prendere un gol così. Però se si gioca a calcio, gli errori succedono, la rete subita non è una leggerezza ma dovuto a una chiusura che dovevamo far meglio prima. Analizzeremo bene ciò che è successo e continueremo sul nostro percorso”.

Nonostante il Lecco fosse sul 4-0, Valente ha continuato a caricare i suoi in campo: “Già durante l’intervallo ho detto ai ragazzi di continuare a cercare il gol. Se urlo forte è per fargli capire che la partita finisce solo al 95′, non prima. Bisogna dimostrare di avere una mentalità vincente continuando a spingere con intensità e cercare il gol”.

“Oggi le reti sono arrivate e questo è frutto del lavoro che facciamo ogni giorno. Abbiamo messo in campo dei principi di gioco con degli schemi che proviamo in allenamento, da palla inattiva o su contropiede. Tutte le fasi del gioco vanno giocate in un certo modo. Ma non sono ancora soddisfatto del tutto”.

L’allenatore italo-svizzero si complimenta per il primo gol di Rizzo in maglia bluceleste: “Il gioco sui quinti è molto importante per noi. Ho abbracciato Rizzo perchè è un ragazzo giovane che è venuto qui dallo Zurigo. Per me ha davanti a sé una carriera importante e sta crescendo settimana dopo settimana. Sono contento che lui sia qui con noi essendo un gran lavoratore. Inoltre è ben integrato con la nostra idea di gioco”.

Infine Valente spiega che si domani giocheranno le altre gare di Serie C ma: “Prima di guardare le avversarie, ci alleneremo e riguarderemo la partita insieme con la squadra. Poi ci saranno un paio di giorni di stacco. Ci aspetta una partita molto importante settimana prossima. Solo domani sera guarderò i risultati, ma sono cose su cui non posso incidere perciò mi concentro unicamente sul nostro”.