Serie C. Mister Valente sulla vittoria di Vercelli: “Dobbiamo confermarci nelle prossime gare”

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Valente - Huiala - Calcio Lecco 1912

Il Lecco vince 5-0 contro la Pro Vercelli al Silvio Piola

I blucelesti tornano alla vittoria e si portano a 13 punti

VERCELLI – “Sarebbe facile dire che loro avevano delle difficoltà, bisogna fare i complimenti ai nostri ragazzi che si sono premiati con una bella vittoria”. Apre così la conferenza stampa mister Federico Valente dopo il successo del suo Lecco per 5-0 contro la Pro Vercelli in trasferta.

“La squadra ha fatto una prestazione di alto livello e intensità con tanta voglia di continuare a segnare. Questo è un altro step nel nostro percorso, ora però dobbiamo aumentare il passo partendo dalle prestazioni”.

Il tecnico bluceleste traccia un mini bilancio del Lecco dopo le prime dieci gare di campionato: “Non dobbiamo guardare solo il risultato, ma capire da cosa è stato generato. È un percorso. Stasera siamo cresciuti ma dobbiamo confermarci anche nelle prossime gare”.

Valente chiude parlando di Murillo e Fasan: “Murillo ha avuto un piccolo problema al flessore, oggi ho scelto di non rischiarlo. Fasan ancora non si è sbloccato, lui però lavora duramente in settimana e sta crescendo di partita in partita, sono certo che presto farà il suo primo gol in bluceleste”.

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