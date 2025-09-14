Serie C. Mister Valente sulla vittoria sull’Inter U23: “Bisogna continuare così”

Il Lecco vince 1-0 contro l’Inter U23

“Non freno l’euforia, ma bisogna essere sempre lucidi”

MONZA – “Ho avuto un po’ di fortuna oggi con i cambi, faccio i complimenti alla squadra che ha fatto quello che abbiamo richiesto in campo”. Queste le prime parole di mister Federico Valente in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro l’Inter U23 di Stefano Vecchi.

Valente è soddisfatto del risultato ma ci sono ancora dei dettagli da sistemare: “Per me potevamo farla girare ancora più velocemente la palla, attaccando la loro ultima linea, ma non siamo in campo da soli. Sapevamo che loro potevano essere pericolosi sulle ripartenze e siamo contenti che la squadra ha concesso poco”.

Oggi il Lecco è tornato a vincere in trasferta dopo quasi due anni e il tecnico bluceleste commenta che: “Il mio peso della vittoria non era così grande quanto quello di altri. Certo 23 mesi sono tanti, se è arrivata oggi è perchè doveva arrivare e prima o poi sarebbe arrivata se continui a lavorare duro. La vittoria di oggi è un piccolo passo di un lungo cammino di crescita che stiamo facendo e da domani ricominceremo a lavorare per questo. Ragazzi di sicuro sono contenti perchè era tanto che non vincevano fuori casa”.

Secondo Valente è mancata un po’ di concretezza davanti alla porta: “Bisogna essere più tranquilli e avere più lucidità. Però stiamo costruendo qualcosa di importante step by step, facendo entrambe le fasi del gioco bene. È anche importante sfruttare le palle inattive come abbiamo fatto”.

Il Lecco sempre essere migliorato con una gestione più matura del vantaggio: “Stiamo maturando ma dal punto di vista della mentalità lo facciamo ogni sempre nel lavoro quotidiano. Col mio staff lavoro su ogni dettaglio che c’è da correggere a prescindere da come va la partita”.

“Dopo Trieste avevo esposto ciò che non mi era piaciuto ai ragazzi e loro hanno risposto sul campo sia settimana scorsa che oggi. Devono continuare a lavorare in questo modo per ottenere risultati”.

Più di 800 tifosi hanno accompagnato la squadra a Monza e trascinato i giocatori sulle ali dell’entusiasmo: “Per i nostri giocatori è il top avere un pubblico così fuori casa. Sull’entusiasmo io non freno nessuno perchè l’euforia ti può portare lontano ma in campo c’è sempre tanto lavoro da fare. Noi dobbiamo rimanere lucidi come squadra, come staff ed anche la società”.

Sulla gestione del possesso per gran parte della partita in mano al Lecco e per Valente: “Sono due le cose o ce l’hanno dato o lo abbiamo fatto bene noi. A centrocampo partendo con Zanellato e Mallamo siamo riusciti bene a recuperare sia le palle che aprire sulle fasce anche se sono state poco sfruttate nel primo tempo”.

“Loro erano forti sulle ripartenze nel finale ho messo Romani per avere maggiore freschezza al posto di Ferrini. Tanco e Battistini sono stati sempre attenti sulle chiusure preventive. I cambi sono stati decisivi: Romani quando è entrato non ha fatto più vedere palla a Kamaté. Anche Rizzo un 2006 è andato al massimo quando è entrato. Bisogna tenere la barra dritta e continuare ad andare a duemila in allenamento”.