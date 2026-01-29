Serie C. Mister Valente verso Trento: “Dobbiamo avere la mentalità giusta”

Trento-Lecco si gioca sabato, 31 gennaio, alle 14:30

“Il mercato non è ancora chiuso, spiace per l’assenza dei tifosi”

LECCO – “I ragazzi hanno capito quali sono stati gli errori commessi e fatto il punto della situazione, abbiamo riordinato le idee e rimboccato le maniche”. Parte da queste consapevolezze mister Federico Valente nel preparare la partita che aspetta il Lecco, sabato 31 gennaio, al Briamasco contro il Trento.

“Abbiamo riguardato la partita dell’andata e sappiamo cosa ci aspetta cioè una squadra con delle idee chiare di gioco – continua il mister – noi dobbiamo mettere qualcosa in più in campo per affrontarli”.

Valente parla anche del neo arrivo in casa Lecco, Sean Parker: “Oggi si è allenato con noi per la prima volta. È una vera punta, non da schierare solo se Leon è affaticato, si potrebbe schierare anche due punte ma dipende dal momento della partita. Ha dimostrato che può pressare a 2000 ed è anche forte con spalle alla porta. Inoltre, riesce ad avere un buon equilibrio tra fase difensiva e attaccare la porta”.

Tornando alla partita di lunedì il tecnico bluceleste ribadisce il concetto che troppo singoli non erano in partita per questo: “Bisogna metterci la mentalità giusta. Contro l’Inter non abbiamo creduto che potevamo ribaltarla a prescindere da chi gioca o chi non gioca. Se manca qualcuno, abbiamo chi può sostituirlo, contro l’Arzignano Mihali come braccetto destro ci ha dimostrato qualità. Faccio fatica a dire che avendo sbagliato una sola partita allora non abbiamo i giocatori giusti in rosa”.

“Sul primo gol preso è stato un cortocircuito in area piccola. Però parte tutto dalla punizione dove non tutti hanno fatto quello che avrebbero dovuto, noi analizziamo tutti i dettagli. Se crollo io, crolla tutto. Non posso cambiare una cosa già accaduta, posso solo dire ai ragazzi di parlarsi, così come per il secondo gol. Bisogna capire che tutti noi quando siamo in campo dobbiamo essere accesi e collegati tra noi, anche chi sta fuori”.

Valente fa poi il punto sulla situazione atletica generale della sua squadra: “In questo campionato la difficoltà è non sapere la posizione fino all’ultimo, un fattore importante in vista dei play-off. Più in alto arrivi, più inizi più tardi. Stiamo provando ad aumentare la condizione in settimana in settimana. Lunedì avevamo poca freschezza e ce l’hanno detto anche i dati. Adattiamo la freschezza e l’intensità nel lavoro quotidiano”.

Punto infortunati: “Voltan ancora fuori che è stato operato. Ndongue ha avuto un problema privato. Si sono fermati anche Duca e Grassini per un problema muscolare. Kritta e Battistini sono ancora fuori. Mentre Romani spero che si possa riprendrere settimana prossima. Ci sono i giovani che stanno spingendo tanto tra cui scegliere”.

Il mister conclude con una battuta finale sul calciomercato e sui tifosi che saranno assenti a Trento: “Per me il mercato non è ancora chiuso. Non ho aspettative per non essere deluso. Non prenderemo tanto per prendere come già ho ripetuto, però il mercato è anche in uscita moralmente faccio fatica a lasciare fuori dei giocatori che potrebbero giocare altrove”.

“Ci dispiace tanto che non ci saranno i tifosi. Per noi sono troppo importanti, lunedì ci hanno supportato per 94 minuti. Andremo li a fare il nostro meglio anche se non ci sarà tanta gente, alcuni miei amici arriveranno da Bolzano”.