Serie C. Mister Valente verso Vicenza-Lecco: “Ci aspettiamo una grande prestazione”

Domenica 30 novembre, alle 14.30, va in scena al Menti il big match contro la capolista

“Loro sono una squadra matura, dovremo essere sul pezzo per novanta minuti”

LECCO – “Per noi è importante disputare tutte le partita come se fosse la più importante della stagione. Loro sono più nove, questa gara è importante per tutto il campionato, non solo per noi”. Così mister Federico Valente presenta il big match contro il Vicenza che si giocherà domenica, 30 novembre, alle 14:30.

L’ambiente dello stadio Romeo Menti sarà sicuramente caldo per i tanti tifosi che riempiranno le tribune e il mister spiega che: “Giocare davanti un pubblico così non incute timore ma gioia, ci da energia. Noi scendiamo in campo per fare la nostra prestazione. Siccome ci sarà casino sarà difficile farsi sentire dai giocatori in campo. Quelli più esperti faranno meno fatica, mentre i giovani devono farsi trascinare in senso positivo.”

Il Lecco arriva da sfavorito all’appuntamento di domenica ma per Valente non cambia nulla: “A prescindere da ciò noi scendiamo in campo per dare il nostro massimo, poi vedremo cosa raccogliamo dopo 90 minuti. Sono sicuro che i ragazzi non vedono l’ora di esserci, così come la nostra tifoseria.”

Il gruppo è carico e si è ripreso dopo la sconfitta interna col Cittadella: “Dopo la gara c’era un po’ di rammarico per la prestazione fatta, ma analizzandola col mio staff abbiamo trovato il motivo perché non l’abbiamo buttata dentro. Noi continuiamo sul percorso intrapreso, i ragazzi sono consapevoli del momento e di che cosa manca per fare ancora meglio. Sono dei mini dettagli che gli devono rimanere fissati in mente. Sono davvero caldi per la partita e ci aspettiamo che facciano una grande prestazione.”

Valente parla anche le condizioni dei singoli: “Frigerio si è fermato per una lesione di primo grado all’adduttore e sarà fuori 2/3 settimane. Non è la prima volta che si ferma per questo problema quindi bisogna monitorarlo bene. Furrer si è allenato tutta settimana, ma non mi piace fare azzardi sui problemi muscolare, rischiamo che si riapra. Mallamo si è allenato bene e gli è rientrato l’ematoma che aveva. Ferreni è tornato ad allenarsi col gruppo.”

“Voltan sta bene ci ha dato una grande mano nel gioco col Cittadella. La difesa del Vicenza non è sono alta ma anche attendista per come gioca. Dobbiamo trovare un buon mix con chi scenderà in campo per attaccare spazi tra le linee e attaccare la profondità se ci vengono a prendere alti. Dovremo essere una squadra omogenea per rispondere a tutto quello che ci proporranno in campo.”

Infine il mister parla di come ha preparato questa partita: “Noi ogni gara la studiamo nei dettagli insieme al mio staff. Loro sono molto maturi come squadra, giocano il calcio in maniera chiara, sono pericolosissimi sulle palle inattive e ripartono bene. Dovremo essere in agguato e sul pezzo sia con che senza la palla. Poi sono furbi anche e hanno giocatori di esperienza. Non è un temere qualcosa ma far capire ai ragazzi che sarà un momento molto importante e dovremo essere sempre sul pezzo”.