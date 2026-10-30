Serie C. Mister Valente: “Vogliamo vincere, oggi la Dolomiti Bellunesi è un rebus”

Sfida esterna per Lecco che giocherà a Feltre contro la Dolomiti Bellunesi domenica, 1° novembre, alle 14:30

“I gol arrivano da degli errori individuali, dobbiamo sempre mantenere alta la concentrazione”

LECCO – “Noi partiamo dall’idea che tutti i giocatori lo fanno dando il massimo, domenica scorsa abbiamo avuto un paio di black out. Gli errori avvengono, ma noi dobbiamo essere sempre concentrati al massimo”. Apre così la conferenza stampa mister Federico Valente pre Dolomiti Bellunesi-Lecco che si giocherà domenica 1 novembre, alle 14:30, allo stadio Zugni Tauro di Feltre.

“Sulle reti prese sappiamo che possiamo fare meglio, io come la piazza vogliamo vincere. I ragazzi sono consapevoli di questo, andiamo a fare una gara contro una squadra che si presenterà forse senza il mister”.

La sfida con la Dolomiti Bellunesi sarà un’occasione da sfruttare: “La Dolomiti oggi è un rebus, sarà come un’amichevole estiva che non sai ancora cosa ti aspetta. Noi dobbiamo pensare al nostro. Anche senza mister tutti vorranno emergere e farsi notare subito. Ci siamo preparati su quello che la Dolomiti ha fatto finora, e qualche cosa che il nuovo mister potrebbe fare. È un campo difficile dove ci hanno giocato sopra mercoledì”.

Valente spiega che ci sono varie possibilità a livello di modulo: “Il 3-4-3 puro è possibile, ma non si può cambiare subito in una settimana. L’ultima gara abbiamo creato tanto, in difesa rimarremo a tre”.

Il mister spiega che i tanti gol presi finora non dipendono dal modulo: “Tanti errori in occasioni dei gol, non è una questione di modulo. È una fase che in questo momento ci penalizza. Finora, a parte Cittadella, non c’è una squadra che ci ha dominato per il resto abbiamo sempre difeso bene. Dobbiamo ridurre al minimo gli errori e avere la mentalità giusta anche nel correre a rimediare aiutando il compagno”

Sulla situazione infortunati: “Murrillo non ha più problemi e si è allenato bene con la squadra, Moutassime sta bene, mentre Sinn avrà ancora due settimane per il recupero completo, Arena ha un piccolo problema muscolare”.

Valente chiude parlando del portiere: “Vettorel, come tutti, deve confermarsi partita dopo partita, quello del portiere è un ruolo speciale. Non possiamo mettere in discussione ogni partita quello che fa, con la voce dà molta sicurezza alla squadra però se cambio ora entrambi ne subiranno le conseguenze. Noi in campo la viviamo diversamente”.