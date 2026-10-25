Serie C. Pareggio al Rigamonti-Ceppi: tra Lecco e Folgore Caratese finisce 2-2

Solo un punto per i blucelesti di Valente al Rigamonti-Ceppi

In gol: al 25′ Capello (L), Cassata (F) pareggia al 29′; nella ripresa Mezsargs (F) al 59′ firma il vantaggio, all’80’ il gol di Rizzo (L)

LECCO – Un punto che lascia parecchio amaro in bocca alla squadra di Valente: allo stadio Rigamonti-Ceppi il Lecco non va oltre il 2-2 contro la Folgore Caratese al termine di una gara a due facce, caratterizzata da sprazzi di buon gioco e pesanti disattenzioni difensive. Il Lecco ancora non riesce a confermarsi in casa dopo la bella prestazione di Vercelli e rimane al nono posto in classifica.

Mister Federico Valente sceglie il 3-4-2-1 con Vettorel in porta, in difesa Rizzo, Arena, e Sidler. A centrocampo conferma per Urso, Mallamo, Metlika e Manetti. Sulla linea della trequarti Pellegrino e Capello dietro l’unica punta Casarotto

Sul fronte opposto mister Federico Guidi schiera un modulo speculare al Lecco con Sarr tra i pali, davanti a lui Samotti, Gega e Duca. In mediana Minerva, Ndoj, Castellano e Balzano. In attacco Mezsargs con a supporto D’Amico e Cassata.

Cronaca

Il Lecco parte subito aggressivo e Casarotto (L) viene steso in area al 3′, la panchina bluceleste si gioca subito la card all’Fvs ma per il direttore di gara non c’è nulla. Poche emozioni nei primi minuti di gara, il Lecco fatica a trovare l’imbucata vincente così come la Folgore.

Bello spunto di Casarotto (L) al 17′ ma il tentativo dell’attaccante bluceleste finisce lontano dallo specchio della porta. Lecco vicino al gol al 20′ con Arena (L) che colpisce la traversa da pochi passi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La squadra di Valente passa in vantaggio al 25′ con una ripartenza veloce finalizzata da Alessandro Capello (L) che raccoglie in area il cross basso di Casarotto (L) e infila la palla in rete alle spalle di Sarr (F).

Il Lecco si complica la vita da solo al 29′: Metlika (L) e Mallamo (L) si scambiano palla con troppo leggerezza sulla trequarti e Cassata (F) gli ruba palla e calcia in porta scavalcando Vettorel (L) con un pallonetto. I padroni di casa reagiscono con il tentativo di Urso (L), ma Sarr (F) fa buona guardia in uscita bassa.

Lecco a fiammate nel primo tempo contro una Folgore che difende in undici, Valente nella ripresa deve fare le mosse giuste per trovare il gol del vantaggio.

Secondo Tempo

Buona azione in velocità ad inizio ripresa del Lecco con Manetti (L) che tenta la conclusione da fuori, ma finisce di poco alta sopra la traversa. Alla prima occasione del secondo tempo la Folgore Caratese passa in vantaggio: al 59′ Merzargs (F) ruba palla ad Arena (L) che infila la palla in rete.

Al 69′ l’arbitro viene richiamato dalla Folgore all’FSV per una revisione ma non assegna fallo a favore. La difesa del Lecco fa fatica a difendere sui cross in area al 72′: il colpo di testa di Cester (F) finisce tra le mani di Vettorel (L). Al 79′ grande occasione per il Lecco: bello scambio tra Casarotto (L) e Murillo (L), Salvalaggio (F) esce bene e salva il risultato.

I blucelesti trovano il pareggio all’80’ dopo un batti e ribatti in area con la palla che finisce in rete dopo il tocco di Rizzo (L). Bel duello aereo tra Murillo (L) e il portiere Salvalaggio (F) su cross dalla sinistra di Fasan (L), la difesa allontana in copertura.

Al 89′ grande tiro di Ndoj (F) e risposta in tuffo di Vettorel (L) che la mette in angolo. Nuova revisione per la Folgore al 91′ per un possibile tocco di mano in area ma per l’arbitro non c’è nulla. Mischia finale in area della Folgore ma Casarotto (L) commette un fallo ingenuo su Salvalaggio (F) in uscita.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1): Vettorel; Rizzo, Arena, Sidler; Urso, Mallamo, Metlika, Manetti (73′ Bordoni); Pellegrino (73′ Murillo), Capello (73′ Fasan); Casarotto. All. Valente

FOLGORE CARATESE (3-4-2-1): Sarr (75′ Salvalaggio); Samotti, Gega, Duca (90′ Bellia); Minerva, Ndoj, Castellano, Balzano; D’Amico, Cassata (71′ Cester); Mezsargs (90′ Santarcangelo). All. Guidi

Marcatori: 25′ Capello (L), 29′ Cassata (F), 59′ Merzargs (F), 80′ Rizzo (L)

Arbitro: Silvestri di Roma 1 coadiuvato da Tangaro di Molfette e Magnifico di Bari, quarto ufficiale Pasculli di Como, al Fvs Mezzalira di Varese

Ammoniti: Samotti (F), Ndoj (F)

Espulsi: