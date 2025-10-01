Serie C. Per Virtus Verona-Lecco servirà la Fidelity Card

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha classificato la gara come partita a rischio

I tifosi del Lecco avranno solo una giornata per acquistare i biglietti

LECCO – La Calcio Lecco comunica che per la vendita dei biglietti per la partita in programma sabato, 4 ottobre alle 17:30, tra Virtus Verona-Lecco allo stadio Gavagnin-Nocini, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, riunitesi il 30 settembre, dispone l’obbligo di vendita ai residenti in Lombardia esclusivamente nel settore ospiti e solo se in possesso di Fidelity Card.

Il Gruppo Operativo Sicurezza (Gos) si riunirà giovedì mattina e molto difficilmente cambierà la decisione dell’Osservatorio. Questo è quindi il motivo dei ritardi di comunicazione da parte della società bluceleste sulla vendita dei biglietti che si aprirà perciò nella tarda mattinata di domani, 2 ottobre, a seguito delle disposizioni del Gos.

Di conseguenza, i tifosi blucelesti avranno solo una giornata e mezzo di tempo per comprare i biglietti perchè come di consueto in Serie C la vendita dei biglietti per gli ospiti termina alle 19 del giorno antecedente alla gara. La società bluceleste, come la Virtus Verona, non ha avuto alcuna voce in capitolo in merito alle decisioni dell’Osservatorio che mettono in difficoltà sia le società calcistiche stesse che i rivenditori dei ticket di ingresso, in questo caso Vivaticket che ha dovuto annullare biglietti già precedentemente emessi.