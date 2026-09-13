Serie C. Primo successo stagionale per il Lecco: Giana sconfitta 1-0

I blucelesti conquistano tre punti d’oro davanti ai propri tifosi

Decide la partita il gol di Arena (L) al 16′

LECCO – Arriva la prima vittoria stagionale per la Calcio Lecco 1912, che supera la Giana Erminio per 1-0 al Rigamonti-Ceppi al termine di una gara intensa e combattuta. A decidere l’incontro è la rete realizzata da Arena nel corso del primo tempo, un colpo di testa che interrompe il digiuno realizzativo dei blucelesti.

La formazione di mister Federico Valente, dopo un avvio di campionato complicato, gestisce il vantaggio acquisito e resiste ai tentativi di pareggio degli ospiti portando a casa tre punti fondamentali per smuovere la classifica e ritrovare certezze sul proprio campo.

Mister Federico Valente prova una nuova soluzione in attacco con Moutassime terminale offensivo, al suo supporto Pellegrino e Bonaiti. Per il resto, stessa formazione vista a Trento con Vettorel in porta; in difesa Triacca, Arena e Sinn. A centrocampo Urso, Metlika, Mallamo e Rizzo.

Sul fronte opposto il tecnico Alessio Gambirasio schiera Mazza tra i pali, davanti a lui Tornaghi, Rovinelli e Ruffini. A centrocampo Comelli, Marotta, Ballabio, Pinto e Nucifero. In attacco la coppia formata da Renda e Magazzù.

Cronaca

La prima azione pericolosa della partita è per gli ospiti al 6′ con la discesa di Tornaghi (G) sulla destra: il tiro si spegne sul fondo. Al 15′ Pellegrino (L), ben imbeccato da Moutassime (L), tira in porta ma il portiere avversario fa buona guardia in uscita.

La gara si sblocca al 16′ con il gran colpo di testa di Arena (L), che svetta sopra i difensori avversari su assist di Urso (L) e segna il primo gol dei blucelesti di questa stagione. Il Lecco spreca un’occasione d’oro al 21′, prima con il tiro di Triacca (L) e poi con Bonaiti (L), che non riesce a ribattere in rete la respinta di Mazza (G).

La Giana sfiora il pareggio con la conclusione in area di Magazzù (G), che esce di pochissimo a lato. Al 35′ chiamata al FVS per l’arbitro Esposito da parte della Giana per un contrasto in area del Lecco, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per assegnare un rigore. Anche il Lecco richiama Esposito per un possibile fallo da rigore su Triacca, anche questa volta nessun penalty.

Punizione per i blucelesti al 44′: Urso (L) calcia direttamente in porta sul primo palo, ma Mazza (G) salva il risultato con un grande intervento in tuffo. Il Lecco chiude in avanti nel finale di primo tempo ma non riesce a trovare il raddoppio.

Un buon Lecco nel primo tempo del Rigamonti-Ceppi: dopo i minuti iniziali ha gestito bene il possesso e le offensive della Giana. Il gol di Arena sblocca finalmente i blucelesti nella fase realizzativa dopo tre gare a secco.

Secondo tempo

In apertura di ripresa Valente inserisce Litti (L) per Rizzo (L). La Giana parte bene e trova subito il palo con il diagonale tagliato di Magazzù (G). Il Lecco risponde con la punizione di Metlika (L) indirizzata sulla testa di Sinn (L), ma Mazza (G) in uscita alta allontana il pericolo.

Al 62′ il tecnico lecchese ridisegna l’assetto offensivo e la corsia di destra inserendo Fasan e Sidler per Pellegrino e Urso. La mossa dà dinamismo in avanti e al 65′ Metlika (L) sfiora di nuovo il gol con una bella punizione dai 25 metri. Il Lecco trema ma spreca il colpo del k.o. all’81’: Fasan (L) semina il panico in area, la sua conclusione viene respinta e sul tap-in Moutassime (L) calcia incredibilmente alto a porta spalancata.

Passano pochi minuti e lo stesso Fasan (L) insacca il pallone del raddoppio, ma l’euforia del Rigamonti-Ceppi viene gelata dalla segnalazione dell’assistente: rete annullata per posizione di fuorigioco. Nei minuti di recupero la formazione di Gambirasio si riversa in avanti alla ricerca disperata del pari, esponendosi alle ripartenze lecchesi. Dopo un prolungato recupero, il triplice fischio del signor Esposito sancisce il successo: il Lecco difende il vantaggio con i denti e conquista i primi tre punti della sua stagione.

Tabellino

LECCO (3-5-1-1): Vettorel; Triacca, Arena, Sinn (73′ Comi); Urso (62′ Sidler), Metlika, Mallamo (73′ Mihali), Bonaiti, Rizzo (46′ Litti); Pellegrino (62′ Fasan); Moutassime.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mazza; Tornaghi, Rovinelli, Ruffini; Comelli, Marotta (20′ Zanchetta), Ballabio (78′ Muhameti), Pinto, Nucifero; Renda, Magazzù (65′ Quaggio).

Marcatori: 16′ pt Arena (L)

Arbitro: Esposito di Napoli, assistito da Miccoli di Bari e Alessandrino di Bari; quarto ufficiale Faye di Brescia; operatore FVS Galigani di Sondrio

Ammoniti: Sinn (L), Rovinelli (G), Renda (G)

Espulsi:

Classifica

Cittadella 10

Union Brescia 9*

Dolomiti Bellunesi 8

Ospitaletto 7

Trento 7

Carpi 5

Alcione 5*

Juventus Next Gen 5*

Treviso 5

AlbinoLeffe 5

Pro Vercelli 5*

Novara 4*

Arzignano 4*

Lecco 4

Lumezzane 3*

Desenzano 2*

Folgore Caratese 1*

Pergolettese 1*

Giana Erminio 0

Renate 0

(* una partita in meno)