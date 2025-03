Serie C. Un ottimo Lecco ferma il Vicenza sull’1 a 1

Al Rigamonti Ceppi pareggio stretto per i blucelesti

Morra al 36′ porta in vantaggio il Vicenza, Sene regala il pari al Lecco al 74′

LECCO – Un pareggio quasi stretto per il Lecco che ha giocato alla pari contro il Vicenza, seconda della classe: la partita del Rigamonti-Ceppi finisce 1-1. Le due formazioni in campo si fronteggiano testa a testa dall’inizio alla fine, protagoniste di giornata sono le difese infatti, nel primo tempo il Lecco ha subito la rete del vantaggio nell’unica azione offensiva degli ospiti.

Sfortunato Marrone che non riesce ad anticipare Morra nel confronto uno contro uno in area piccola. Poi, nella ripresa il mister bluceleste ha azzeccato i cambi per dare maggiore dinamismo al proprio attacco contro un Vicenza ben chiuso a difesa della propria porta.

Il guizzo di Di Dio in fascia è determinante nel trovare Sene che azzecca i tempi di inserimento e e da due passi dalla porta non può sbagliare. Un pareggio meritato per la compagine di Valente che porta a casa il quarto pareggio consecutivo, e continua la striscia positiva di risultati.

Mister Federico Valente conferma il 3-4-3 cambiando però gli interpreti rispetto alla partita con l’Alcione. Al centro della difesa Marrone prende il posto di Battistini infortunato, al suo fianco Ferrini a destra e Martic a sinistra. A centrocampo Kritta a destra e Cavallini a sinistra, mediani centrali Frigerio e Marino. Davanti Attys a supporto di Sipos e Galenadro.

Dall’altra parte mister Stefano Vecchi sceglie il 3-5-2 con Confente tra i pali, Cuomo, Leverbe e Sandon in difesa. A centrocampo De Col, Zonta, Rossi, Della Latta, e Costa. Davanti Ferrari nel tandem offensivo insieme a Morra.

Cronaca

Osservato un minuto di silenzio a inizio gara in memoria dell’ex vicepresidente del Coni Riccardo Agabio. Partenza cauta del Lecco che contiene il Vicenza nei primi minuti ma si accende all’improvviso, al 4′, con il bel cross di Cavallini (L) per la testa di Sipos (L) che viene anticipato di un soffio dal Confente (V). Sull’altra fascia al 9′ bel traversone su primo palo di Kritta (L), arriva Galeandro (L) ad impattare ma commette fallo sul portiere avversario.

Al 12′ bella conclusione della distanza Sipos (L), Conferte (V) risponde presente e manda la palla in angolo. Nei primi venti minuti il Vicenza non ha ancora calciato in porta, i blucelesti difendono bene mettendo spesso gli attaccanti biancorossi in fuorigioco.

Il Vicenza mette il turbo al 36′: discesa dalla destra di Fonta (V) che crossa in mezzo, Marrone (L) alza la palla per allontanare ma arriva a Della Latta (V) che la rimette in mezzo, Marrone (L) non riesce ad anticipare Morra (V) che infila Furlan di testa. Al 40′ il Lecco risponde con la punizione di Kritta sul primo palo, Confente (V) risponde in tuffo.

Un buon Lecco che ha dominato il campo per i primi 45 minuti ma, non è riuscito a bucare la porta. Mentre, il Vincenza alla prima occasione è passato in vantaggio con la rete di Morra.

Secondo Tempo

Parte forte il Vicenza che al 47′ prova la conclusione dalla distanza con Ferrari (V), ma Furlan (L) è pronto, anche se l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Il Lecco prova ad offendere ma gli ospiti si chiudono bene in difesa per poi ripartire in contropiede veloce.

La partita non regala emozioni fino al 68′ quando entrano forze fresche per i blucelesti: dentro Zanellato, Di Dio e Sene per Attys, Cavallini e Galeandro.

I cambi portano fortuna a Valente e al 74′ il Lecco trova la rete del pareggio: apertura di Zanellato (L) per Di Dio (L) che dalla destra crossa in mezzo per Sene (L) che in area piccola segna ilsuo primo gol in maglia bluceleste. L’attaccante senegalese è una spina nel fianco nella difesa biancorossa grazie alle sue partenze in velocità.

Nei minuti finali tanti falli che non fanno giocare le due squadre in campo, al 92′ da punizione laterale la mette in mezzo ma non trova nessun compagno a colpire centralmente.

Una partita equilibrata nella ripresa, ma se si guarda l’atteggiamento il Lecco ha dimostrato maggiore voglia di vincere provandoci di più. Un Lecco in crescita quello di Valente che dimostra che tutti i suoi uomini anche quelli in panchina sono fondamentali.

Tabellino

LECCO (3-4-3): Furlan; Martic, Marrone, Ferrini; Kritta , Frigerio, Marino , Cavallini (68′ Di Dio); Attys (68′ Zanellato), Sipos, Galeandro (68′ Sene). All. Valente

VICENZA (3-5-2): Confente; Cuomo (46′ Laezza), Leverbe, Sandon; De Col, Zonta, Rossi (68′ Carraro), Della Latta, Costa; Morra, Ferrari. All. Vecchi

Marcatori: 36′ Morra (V), 74′ Sene (L)

Arbitro: Vingo di Pisa coadiuvato da Santarossa di Pordenono e Fracchiolla di Bari, quarto ufficiale Gasperotti di Rovereto

Ammoniti: Della Latta (V), Cuomo (V), Kritta (L), Ferrari (V), Rauti (V)

Espulsi:

Classifica

Padova 75

Vicenza 71

FeralpiSalò 59

Trento 50

AlbinoLeffe 50

Virtus Verona 47

Renate 47

Giana Erminio 46

Atalante U23 46

Alcione Milano 42

Novara 42

Arzignano 41

Pergolettese 39

Lumezzane 38

Lecco 36

Triestina 33

Pro Vercelli 33

Pro Patria 26

Caldiero Terme 25

Union Clodiense 18