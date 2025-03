Serie C. Valente su Alcione-Lecco: “Andremo a Sesto per fare risultato”

Il Lecco si prepara al ritorno in campo: giovedì alle 20:45 i blucelesti sfidano l’Alcione Milano

Valente: “Non abbiamo ancora ottenuto nulla, vietato rilassarsi”

LECCO – “Quando sono arrivato si parlava solo di salvezza, sarei un folle a parlare ora di play-off. Il calendario l’ho studiato e non bisogna guardare troppo avanti, dobbiamo restare concentrarci sulla partita di giovedì che è quella su cui possiamo incidere maggiormente”. Queste le parole di mister Federico Valente sul match in scena al Breda di Sesto San Giovanni giovedì sera: Alcione Milano-Lecco.

Valente, poi, si concentra sull’avversario: “L’Alcione è una squadra che prova a giocare a calcio, sono equilibrati e coraggiosi. Come base si deve andare a combattere con tutto quello che si ha, se riusciamo a farlo possiamo mettere in difficoltà tutte le squadre. Noi dobbiamo ancora ricaricare le batterie da domenica, i ragazzi sono consapevoli di quello che ci aspetta. Se dovremo adattarci alle caratteristiche dell’avversario lo faremo, ma proveremo in primis ad impostare il nostro gioco di base”.

Valente frena l’entusiasmo che circonda l’ambiente Lecco dopo il pareggio con Feralpi: “La squadra non si può rilassare e se lo facesse il responsabile in primis sarei io. Siamo ancora nella zona rossa, dobbiamo continuare a fare il massimo per portare a casa la salvezza. Se uno dei nostri pensa che abbiamo già risolto qualcosa, si sbaglia di grosso. Oggi la squadra è rientrata e si è ripreso con un unico obiettivo in testa andar lì e far molto bene”.

Sul probabile esordio di Zanellato dal primo minuto, il mister commenta: “Oggi ho visto i giocatori in campo per capire come come stanno. Ne abbiamo un paio ancora acciaccati dopo la partita di domenica, bisogna vedere chi domani ci dimostrerà di essere pronto a fare una partita tosta, va bene sia Zanellato o Marino o Anderson. Io ho bisogno di tutti i venti giocatori, non sono delle frasi dette così. Infatti, se vediamo le ultime due partite, chi è entrato ha lasciato il segno alzando l’asticella e questo mi aspetto anche nella prossima”.

“Abbiamo diversi diffidati si, ma – continua Valente – il mio passato mi ha dimostrato che più pensi a gestire i diffidati e peggio è. Abbiamo una rosa di 21 giocatori che stanno bene, acciacchi a parte, e se uno salta c’è chi lo sostituisce. Martic sta vivendo la diffida da tre gare, Marrone è rientrato in maniera definitiva, Polito si sta allenando bene, abbiamo diverse alternative”.

Infine il mister bleceleste analizza la posizione di alcuni singoli e in quale ruolo sfruttarli al meglio: “Kristoffersen sta prendendo ritmo, anche contro la Primavera domenica ha spinto tanto e fa tanti chilometri come attaccante. È un’opzione in corso d’opera per giocare ad una o due punte. Attys per come interpreta il gioco lo si può sfruttare come play, sotto punta, punta o anche come quinto, deve però sciogliersi ancora un po’ e in questo gli devo dagli una mano io”.

“Sene, invece, è un attaccante che attacca la profondità, anche lui si mette troppa pressione addosso e io provo a trasmetter loro fiducia e stima. È uno dei giovani della rosa, lui è un 2004, serve pazienza e vanno accompagnati, comunque spingono, senza dimenticarsi la fase difensiva. Anche domenica avrebbe potuto fare meglio, ma siamo sulla via giusta”.