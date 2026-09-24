Serie C. Valente su Cittadella-Lecco: “Squadra forte, noi andiamo là per vincere”

Il Lecco affronta la capolista sabato, 26 settembre, alle 20:30 al Tombolato

“Capello e Murillo hanno 45 minuti nelle gambe, Casarotto sta prendendo ritmo”

LECCO – “Il calendario semplice in Serie C non esiste, bisogna sempre lottare fino all’ultimo minuto per conquistare punti”. Apre così la conferenza stampa mister Federico Valente in vista della Cittadella-Lecco che si giocherà sabato, 26 settembre, alle 20:30 al Tombolato.

“Il Cittadella è imbattuto ma questo comunque ci deve dare fiducia. Noi andiamo là per vincere e mettere in pratica le nostre idee pur sapendo che hanno una rosa forte e un gioco lineare. Poi in casa sono forti, chi c’era qui l’anno scorso vuole riprendersi i punti che abbiamo lasciato per strada”.

Valente parla anche delle condizioni degli infortunati: “Ogni partita ci aiuta a mettere ritmo, gli infortuni muscolari sono più delicati rispetto a altre situazioni. Capello e Murillo hanno delle gambe circa 45 minuti, Casaratto sta lavorando e sta prendendo ritmo. Rizzo non è andato in nazionale, ha un problema che proverà a risolvere in Svizzera e spero possa tornare per Brescia. Moutassime ha, invece, avuto una lussazione e ha il gesso. Adesso lui deve andare ad uno specialista per farsi curare. Anche Bordoni sta prendendo ritmo, essendo arrivato tardi deve trovare la giusta condizione ma visto quello che dà in allenamento avrà spazio a tempo debito”.

Sul modulo: “Ci stiamo pensando comunque a cambiare modulo, con gli attaccanti che stanno rientrando possiamo variare qualcosa. Dobbiamo capire anche i ragazzi come si sentono in campo provando cose nuove”.

Il mister analizza anche la partita di domenica scorsa e il gioco sulle fasce: “Nel primo tempo abbiamo giocato più a sinistra mentre, nel secondo più a destra. Certo non era una cosa voluta con Pellegrino e Bonaiti che tagliavano. Manetti può giocare a piede invertito ma deve abituarsi ad inserirsi bene. Lui sta crescendo così come Litti deve prendere ritmo”.

Infine Valente chiude parlando del Cittadella che è cambiato parecchio rispetto all’anno scorso: “C’è un nuovo mister. In avanti hanno due attaccanti veloci e crossano da ogni posizione. Sono solidi, difendono tutti tranne quelle due punte che danno tanto fastidio sulle ripartenza. Sono forti anche sulle palle inattive”.