Serie C. Valente su Lecco-Folgore Caratese: “Vogliamo i tre punti”

Il Lecco cerca la vittoria in casa contro la Folgore: calcio d’inizio alle 17.30

“Dovremo fare attenzione e mettere in difficoltà l’avversario”

LECCO – “Sono una squadra che verrà qui a giocare, senza chiudersi dietro, dobbiamo essere pronti ad attaccare e a difenderci”. Mister Federico Valente apre così la conferenza stampa pre Lecco-Folgore Caratese che si giocherà domenica, 25 ottobre, alle 17:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi.

“I ragazzi sono consapevoli di quanto sia importante il momento. Tutti vogliono vincere qui in casa, abbiamo bisogno di tutto il sostegno del pubblico. Abbiamo preparato bene la partita in una settimana più lunga del solito. Alle 19:30 di domenica avremo le risposte”.

Valente parla del percorso e del idea di gioco: “A prescindere dal risultato, io ogni settimana cerco di trasmettere energia e positività. Poi i ragazzi devono portare questa energia in campo, le prestazioni ti fanno capire se sei sulla strada giusta. Con una vittoria è più facile, ma per me è una vittoria guadagnata. Adesso dobbiamo continuare a fare un gioco propositivo e mettere in difficoltà l’avversario”.

“A volte si è troppo critici nei confronti della squadra e dei ragazzi, ma il gioco che propongo è diverso dagli altri. Tutti gli allenatori hanno la loro idea di gioco. Io con il mio staff penso che giocando così hai più probabilità di vincere la partita, e non dipende dalla categoria in cui militi”.

Sull’infermeria il mister spiega: “Moutassime si è allenato parzialmente con la squadra questa settimana, evitando i duelli, se tutto va bene rientrerà con la Juventus Next Gen. Invece Sinn ha ripreso a correre e fra qualche settimana sarà pronto. Poi tutti gli altri stanno bene”.

Il tecnico bluceleste spiega che in attacco ci sono varie soluzioni da valutare: “Certamente un’opzione potrebbe essere Murillo e Casarotto con tre centrocampisti a supporto. Non è scontato che scendono in campo gli stessi titolari di settimana scorsa, valuto quotidianamente”.

Infine, su Ievoli il mister spiega che il ragazzo si è allenato con la squadra nelle ultime settimane: “Si è allenato ma, come ripeto sempre, non prendiamo qualcuno solo per prenderlo. C’è un posto libero in lista, è un giocatore svincolato e ci vuole un po’ di tempo ad entrare nel gruppo. Poi stiamo valutando anche altri profili funzionali al nostro gioco”.