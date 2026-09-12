Serie C. Valente su Lecco-Giana Erminio: “Vogliamo dimostrare il nostro valore”

I blucelesti attendono la Giana Erminio al Rigamonti-Ceppi alle 15 di domenica 13 settembre

Il punto sugli infortunati: Capello e Murillo puntano la Pergolettese, Casarotto convocato

LECCO – “Penso che sia i nostri risultati sia quelli della Giana siano un po’ bugiardi, loro hanno creato tante occasioni da gol nell’ultima gara. Noi siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare e non vediamo l’ora di dimostrare ciò che sappiamo fare in casa”. Presenta così la gara mister Federico Valente tra Lecco-Giana Erminio che si giocherà domenica, 13 settembre, alle 15 al Rigamonti-Ceppi.

Il tecnico parla anche dell’astinenza dal gol dei blucelesti: “Non abbiamo finalizzato ma i problemi non devono essere portati dentro al campo. Dobbiamo continuare a lavorare e fare il nostro meglio. Faccio un complimento ai ragazzi per le occasioni create, noi dobbiamo continuare su quella strada lì”.

Questione indisponibili: “Su Capello e Murillo non avevamo ancora dati da comunicare definitivi; ora noi speriamo che tutto vada bene e saranno pronti al massimo per la Pergolettese. Casarotto sarà convocato anche se ha un minutaggio minore. Per il centravanti di ruolo ci sono ipotesi di pescare dagli svincolati. Non viviamo di cross e con l’ultimo passaggio cerchiamo sempre di arrivare in area. Più giochi più prendi consapevolezza anche se i nuovi si stanno amalgamando al gruppo”.

Valente parla anche delle condizioni del terreno di gioco del Rigamonti-Ceppi: “Il campo quest’anno ci da molte più possibilità di provare cose diverse. L’anno scorso a volte era ingiocabile non solo in partita anche in allenamento. Ora è sempre in buone condizioni e uno dei migliori sintetici che abbia mai visto fino ad adesso. Noi dobbiamo provare a controllare la partita sia costruendo palla a terra che secondo quello che l’avversario ci permette di fare”.

Infine parla della gestione dei portieri: “È un discorso complesso. Dalmasso ha fatto una buona gara in coppa e Vettorel in campionato. Però se cambi i ruoli adesso fai più danni che miglioramenti. Per adesso Vettorel è in vantaggio per scendere in campo, dall’altro lato Dalmasso si esprime in maniera diversa che ci da molta sicurezza dietro. Loro devono spingere ogni giorno. Ci aspettano tre partite in una settimana dovremo fare per forza delle rotazioni e gestire i rientranti”.