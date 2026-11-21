La sfida tra Lecco e Lumezzane si giocherà alle 20:45 di lunedì 23 novembre al Rigamonti-Ceppi

Out Comi, Arena, Casarotto, Sinn, Fasan e Capello per la sfida di lunedì sera al Rigamonti-Ceppi

LECCO – “Con l’infortunio di Casarotto e quello di Fasan che ha avuto un piccolo problema muscolare, dovremo provare soluzioni diverse domani in rifinitura per la gara di lunedì”. Apre così la conferenza stampa mister Federico Valente nel presentare la partita tra Lecco e Lumezzane che si giocherà lunedì, 23 novembre, al Rigamonti-Ceppi.

“Non penso che andremo a pescare degli svincolati perché prendere un giocatore adesso fuori rosa e fuori allenamento sarebbe difficile. Vedremo tra cinque settimane e i tempi di recupero dei giocatori”.

Il mister fa il punto sugli infortunati: “Dalmasso si è allenato tutta settimana, Comi sarà fuori ancora un paio di settimane. Capello non penso che lo rischieremmo per lunedì, mentre Arena ha un problema al polpaccio. Infine, Sinn anche lui sta riprendendo. A volte sono mini traumi di due o tre settimane. Alcune volte i giocatori subiscono i continui cambi di campo. Sarà l’occasione per far giocare alcuni i giovani”.

Valente spiega i cambiamenti tattici avvenuti da inizio campionato: “Cambiare gioco non è l’espressione giusta, abbiamo trovato più misure rispetto a come siamo partiti. Casarotto può fare anche la sottopunta. Cambiamo anche rispetto a quello che ti offre l’avversario nei vari momenti della partita”.

Il tecnico bluceleste parla dell’avversario di lunedì sera: “Il Lumezzane è una squadra ordinata e forte nelle ripartenze, hanno avuto risultati un po’ bugiardi ultimamente. Sarà una gara tosta e intensa, hanno un gioco diretto e veloce e non puoi mai abbassare la guardia”.

Sul Trento attuale capolista del Girone A che ha vinto la sfida contro il Cittadella: “Ho visto 45 minuti di partita, per me non sono una sorpresa, loro in casa sono molto forti. Se una squadra non ha mai perso finora si merita di essere lì davanti. Le tre squadre in cima sono sicuramente quelle più forti del campionato”.