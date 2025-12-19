Serie C. Valente su Lecco-Pergolettese: “Sette assenti, sarà una gara tosta”

Domenica, 21 dicembre, alle 17:30 il Lecco sfida la Pergolettese di Tacchinardi al Rigamonti-Ceppi

“L’unica cosa che vorrei è un campo che ci permetta di lavorare al meglio”

LECCO – “Affronteremo la gara con una lunga lista di infortunati, sono sette al momento. Stiamo facendo fatica sulla superficie di questo campo dove si scivola molto”. Così mister Federico Valente nella conferenza stampa di presentazione della partita contro la Pergolettese che si giocherà allo stadio Rigamonti-Ceppi domenica 21 dicembre alle 17:30.

“Il primo degli assenti è Furlan che ha la febbre alta. Ferrini è ancora fuori, Voltan ha un problema al ginocchio, Zanellato ha ripreso a corricchiare ma non voglio rischiarlo per il problema al soleo che è serio. Pellegrino, invece, ha un problema al polpaccio. Tanco squalificato, Frigerio è diventato papà per la seconda volta e vediamo se riuscirà ad esserci. Infine, Ndongue ha avuto un infortunio al tendine semimembranoso sinistro”.

Il Lecco si avvicina alla sfida interna con la Pergolettese conscio del primato di punti fatti in questo girone d’andata, il mister però spiega che per arrivare a 37 punti la sua squadra dovrà: “Fare una prestazione al top che inizia sempre dal gioco senza palla ad alta intensità”.

“La Pergolettese ha già fatto tre partite con il nuovo mister ed la squadra ha un’idea chiara di gioco. Sono molto solidi nel difendere ed forti sulle palle inattive sia nel batterle che nel saltare al centro dell’area. Ci aspetta una gara tosta come tutte quelle in questa categoria. Non bisogna assolutamente pensare che sia una squadra ‘alla portata’. Loro ce la stanno mettendo tutta per uscire dalla quella situazione di classifica e saranno sicuramente molto aggressivi. Noi dovremo fare una gara intensa per tutti i 95 minuti di gioco”.

La squadra cremasca è un’avversaria che tende a chiudersi perciò servirà una strategia adeguata per aggredirli e Valente spiega che: “Bisognerà fare attenzione ad ogni dettaglio, soprattutto nella difesa preventiva. Contro il Vicenza hanno perso solo 1-0 e hanno avuto anche l’occasione di pareggiare su una palla inattiva”.

Il mister aspetta a tracciare un bilancio nonostante la sfida alla Pergolettese sia l’ultima del girone d’andata: “Preferirei farlo dopo questa partita. Posso solo dire che se vinceremo arriveremo ad un punteggio interessante. Sono comunque contento di come abbiamo sviluppato la nostra idea di gioco sinora, sia in fase di costruzione che nel difendere. Più di tutto sono contento del gruppo unito che si è formato”.

Valente, infine, parla dell’unica cosa che vorrebbe per Natale: “Il mio desiderio più grande è di avere un campo che ci permetta di allenarci e lavorare nella maniera migliore. Non pensiamo al calciomercato, la massima concentrazione è sulla gara di domenica. Quello che accadrà dopo la partita sarà un altro discorso. Faccio i complimenti al nostro capitano perché grazie alla sua guida la squadra si mantiene unita”.