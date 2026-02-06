Serie C. Valente su Lecco-Pro Vercelli: “Abbiamo voglia di tornare a vincere”

Domenica al Rigamonti-Ceppi va in scena la sfida alla Pro Vercelli: calcio d’inizio alle 14:30

“Stanno rientrando i giocatori in gruppo, è importante per la settimana che ci aspetta”

LECCO – “Dopo la sconfitta in casa con l’Inter c’è tanta voglia di far bene e tornare a vincere sia per i tifosi che per noi stessi. A Trento è stato importante vedere una reazione di squadra. Ci siamo allenati con intensità e non vediamo l’ora di scendere in campo”. Queste le parole di mister Valente in vista del match di domenica, 8 febbraio, contro la Pro Vercelli.

Il tecnico bluceleste festeggia il suo primo anniversario sulla panchina del Lecco, un anno fa, il 5 febbraio 2025, la squadra non navigava in buone acque e doveva lottare per salvarsi: “Abbiamo otto giocatori con cui ho iniziato la mia avventura qui a Lecco. E coincidenza o no c’è ancora la Pro Vercelli, il campo è nelle stesse condizioni difficili di un anno fa. L’unica differenza è che giochiamo di pomeriggio e non di sera. Sono contento di essere qui e del lavoro che stiamo facendo e di come i ragazzi apprendono. La voglia di far bene è di vincere c’è sempre a prescindere dalla posizione in classifica”.

Valente fa il punto sugli infortunati: “Basili e Mallamo sono fuori. Ndongue ha ripreso a lavorare ma non ancora a disposizione. Konaté entra nella lista dei convocati, c’è Urso che si è allenato con noi questa settimana. Si sono ri-allenati Battistini, Kritta e Romani, diciamo che c’è luce in fondo al tunnel. Avere più giocatori a disposizione ti da più possibilità nel fare le scelte soprattutto in vista delle tre partite che ci aspettano”.

“I due nuovi: Urso si è allenato poco con la squadra ed è da gestire bene a livello fisico ma ci ha fatto vedere che ha tanta esplosività nelle gambe. Lui ci metterà almeno due settimane ad arrivare ad un livello top e ci darà una mano subito. Konaté, invece, aveva un piccolo problema alla caviglia un mese fa ma ora sta bene. Devono entrambi prendere ritmo partita”.

Sul livello di crescita della squadra non ci sono gare decisive ma: “Per me ogni settimana scrive la sua storia. Ci sono momenti in cui devi soffrire di più come all’andata a Vercelli, mentre altre gare in cui tutto è più facile. Ora per la squadra è arrivato il momento di fine mercato e questo è molto importante per avere maggiore chiarezza in ciò che facciamo. Sarà un momento decisivo alla fine di queste tre gare perchè da una all’altra puoi ancora sistemare o riconfermare determinate scelte”.

Valente parla di non avere prime scelte: “Ovvio che ci sono giocatori schierati maggiormente. È giusto che ci siano giocatori da schierare al fianco di questi o al loro posto. A Sipos non posso che fare i complimenti, lui è un uomo squadra ed il primo a spiegare agli altri attaccanti appena arrivati come muoversi”.

“Posso anche schierare due punte. Come ripeto sempre ci sono momenti e momenti, in vista dell’infrasettimanale ci sono i carichi da distribuire e sono contento di avere a disposizione tre punte di struttura. Tutte e tre devono comunque giocare con la stessa intensità che mettiamo in campo come squadre. Avere tre alti ci da più possibilità in area nello sfruttare i cross”.

Infine il mister decreta che i fuori rosa saranno due: “Grassini per scelta tecnica rispetto a quello che vogliamo noi in quel ruolo. Purtroppo non abbiamo trovato soluzioni per lui fino ad adesso. Il secondo fuori lista è Alaoui. Anche per lui stiamo cercando delle soluzioni in Svizzera dove il mercato è ancora aperto fino al 16 febbraio”.