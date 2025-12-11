Serie C. Valente su Lumezzane-Lecco: “Voglio una prestazione intensa”

Sabato 13 dicembre, alle 14:30, il Lecco sfida il Lumezzane allo stadio Saleri

“Sono più contento di avere Battistini come capitano al mio fianco”

LECCO – “Zanellato si sta riprendendo e sta migliorando, oggi in allenamento proverà a corricchiare, fino adesso il recupero è andato bene, in campo però è un’altra cosa.” Mister Valente apre la conferenza stampa pre Lumezzane-Lecco parlando del proprio numero 5 che lunedì ha saltato la sfida con l’Alcione per un problema al soleo ed è in fase di recupero.

Il Lumezzane è una squadra che sta facendo molto bene essendo in striscia positiva da otto giornate, ma il mister non è impensierito da questi dati: “Il bicchiere può essere sempre mezzo vuoto o mezzo pieno. Incontreremo una squadra in fiducia dopo aver vinto a Brescia. Noi dobbiamo fare una prestazione intensa come al solito. Come gioco, dal cambio allenatore in poi, hanno sviluppato un’idea veramente interessante e in difesa sono tosti.”

“Andiamo lì a prescindere dal 30 ottobre del 1984 – quando c’è stata l’ultima vittoria del Lecco in casa del Lumezzane (nda) – sono numeri, così come quando parlavamo della vittoria esterna che mancava. Dobbiamo andare a giocarcela su un campo bello in erba che favorirà la nostra idea di calcio. Metteremo in pratica le nostre idee giocando in maniera intensa con voglia di difenderci. Le statistiche son fatte per essere ribaltate”.

Valente spiega che vedendo gli allenamenti e le partite precedenti la squadra è in crescita anche dal punto di vista dei principi offensivi di gioco che mette in campo: “Quando arrivi negli spazi pericolosi il 92,5% dei passaggi decisivi arriva tra l’area piccola e l’area grande. Il nostro obiettivo è arrivarci e noi in allenamento proviamo varie soluzioni indipendentemente da come gioca l’avversario. Sono sicuro che ci arriveremo, non so dire quando, ma siamo sulla via giusta. Non è importante con chi vai a segno ma è la squadra sopra ogni cosa, le cose sono più complicate del semplice cinismo sotto porta”.

Il tecnico bluceleste si scusa per la reazione avuta nei confronti di un tifoso bluceleste: “In quel momento dovevamo riassettarci, avendo appena fatto i cambi. Io sentivo che la mia squadra stava dando l’anima e da fuori mi è stato detto che avrei dovuto allungare la squadra perchè eravamo bassi. Me la sono presa per i ragazzi, non per me, e quello che ho detto è stato figlio del momento di tensione. Ognuno allo stadio ha il diritto di dire quello che vuole, secondo me quando i ragazzi danno l’anima bisogna sostenerli”.

Valente parla anche del tecnico Diana, appena esonerato dall’Union Brescia dopo aver perso il derby col Lumezzane: “Noi tutti allenatori siamo nella stessa barca. Siamo concorrenti da un lato ma dall’altro siamo anche colleghi. Gli ho scritto un messaggio a Diana perchè è stato uno dei pochi che mi è piaciuto per come abbiamo parlato prima e dopo la partita. Se uno ammette che li abbiamo messi in difficoltà o che abbiamo una buona idea di calcio per me questa è una base di convivialità. Se un collega viene esonerato mi dispiace e sono qui se vuole parlare o andare fuori a cena.”

Uno dei giocatori più in forma del Lecco è il capitano Matteo Battistini: “Quando è rientrato dopo l’infortunio ci ha messo un attimo a ritrovare ritmo. Contro il Novara avrei dovuto toglierlo prima perchè faticava e poi abbiamo preso anche gol. Lui è troppo importante per questa squadra. Già ad inizio stagione quando era in forse sul rimanere o meno l’ho chiamato e gli ho parlato e ci siamo messi d’accordo di costruire un progetto un po’ più lungo insieme. In questa squadra, sia fuori che in campo è fondamentale, e penso che lui si diverta in quello che fa. In allenamento, poi, dopo le gare è quello che spinge di più e richiede concentrazione anche ai suoi compagni. Sono più contento di averlo come capitano al mio fianco”.

Dopo lunedì il Lecco sarà già in campo sabato il mister però evita di commentare il calendario: “Non voglio spendere energie su chi fa il calendario. Appena esce, io faccio la mia pianificazione che sia settimana corta o lunga. Noi abbiamo il nostro algoritmo dei carichi in base a quando c’è la partita.”

Infine, Valente chiude parlando degli infortunati: “Ferrini ha un piccolo problemino muscolare e non ci sarà. Frigerio, invece, oggi e domani si allenerà. Mentre Voltan si è aggiunto alla lista infortunati perchè durante la partita ha avuto un piccolo problema.”