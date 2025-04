Serie C. Valente su Padova-Lecco: “Analizzeremo gli errori commessi sui gol”

Il Lecco esce sconfitto 2-1 dall’Euganeo di Padova

PADOVA – “Quello che è successo nei primi minuti ci deve dimostrare che, indipendentemente da chi è l’avversario, a questi livelli non si può mollare di un millimetro mai”. Queste le prima parole di mister Federico Valente dopo la sconfitta contro il Padova per 2-1.

“In spogliatoio c’è rammarico e i ragazzi sono incazzati – continua il tecnico bluceleste – però ora dobbiamo analizzare noi stessi e i perchè abbiamo concesso quei due episodi, pur sapendo che loro sulle palle inattive erano forti. Nonostante ciò abbiamo dimostrato di essere sulla via giusta anche se non abbiamo portato a casa punti. Infatti, rientrare e giocarsela così contro una concorrente che si sta giocando le sue carte per la vetta è importante”.

Valente non vuole addossare colpe alla squadra: “Penso che sia il momento sbagliato di criticare i ragazzi perchè non hanno fatto più che bene. In questo momento sono consapevoli degli errori e sanno come poter migliorare”.

Il mister analizza anche come i cambi hanno influito sull’andamento della gara: “Sono settimane che le sostituzioni ci hanno dato quello che ci aspettavamo, tranne per la partita giocata a Verona. Nel calcio moderno i cinque cambi possono essere decisivi, noi proviamo sempre a far sentire i ragazzi importanti anche se non entrano da titolari. Cavallini per esempio è entrato a duemila subito mettendosi a disposizione per la squadra. Marrone sarà squalificato per la prossima partita ma, bisogna continuare su questa via”.

Infine, Valente commenta la spinosa questione della non vittoria in trasferta: “Certo non aver fatto punti fuori casa certamente pesa sulla nostra classifica e siamo sempre li dove siamo adesso. Oggi abbiamo fatto 60/70 minuti fatti bene e stiamo aumentando il rendimento, spero che nella penultima a Caldiero ne faremo 90 fatti al meglio”.