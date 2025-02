Serie C. Valente su Renate-Lecco: “Voglio la stessa grinta di domenica”

Il Lecco proverà ad ottenere la seconda vittoria consecutiva contro l’ex Foschi

Valente: “I nomi di mercato mi interessano poco, sono concentrato nel preparare al meglio la gara di sabato”

LECCO – “Il Renate è una squadra viva, contro l’Albinoleffe hanno perso all’ultimo ma hanno avuto un atteggiamento propositivo quindi non dobbiamo sottovalutarvi. Inoltre, io sono uno che guarda il come è arrivato quel risultato piuttosto che la striscia negativa del nostro avversario”. Queste le prime parole di mister Federico Valente nella conferenza stampa pre Renate-Lecco che si giocherà sabato 15 febbraio alle 17:30, a Meda.

Mentre sull’atteggiamento che devono avere i blucelesti spiega il tecnico: “Dovremo avere la stessa voglia e cattiveria che abbiamo messo domenica. Il campo sarà migliore di quello di Lecco però si può andare duri nei duelli anche se non è scivoloso come il nostro. Senza quella grinta non possiamo andare da nessuna parte. Il fuoco di domenica è stato l’inizio di un fuoco artificiale, dobbiamo continuare a tenerlo vivo partita dopo partita”.

Valente non vuole fare calcoli sui punti da ottenere per raggiungere la salvezza diretta in Serie C: “Penso che dobbiamo ragionare una partita alla volta senza mollare in caso vincessimo due gare consecutive. Questo è quello che voglio trasmettere insieme al mio staff ai ragazzi durante gli allenamenti. Non posso valutare la differenza tra B e C, vedo una grande differenza nel ritmo anche dato da tanti ex Serie A presenti, non sarei serio però se dovessi fare una valutazione dopo pochi giorni di lavoro effettivo”.

L’allenatore bluceleste parla anche del mercato e degli eventuali svicolati che possono unirsi alla rosa: “A me piace allenare con tanti giocatori, abbiamo avuto sei ragazzi della Primavera in settimana perché lavoriamo a gruppi e in modo intenso. I nomi m’interessano poco siccome ho altro a cui pensare che è la partita di sabato”.

“In questa settimana ho visto i giocatori molto attenti in campo e i ragazzi della Primavera hanno recepito la possibilità di potersi far vedere puntando sull’intensità e potrebbero anche darci una mano continuando in questo modo”.

Infine, Valente chiarisce la situazione degli indisponibili per il match di sabato: “Zanellato ha ancora l’influenza, però oggi ha fatto la prima seduta individuale. Martic non ha recuperato al 100%, ma proveremo a far di tutto con il nostro staff medico per recuperarlo. Battistini sta spingendo molto, e domenica in panchina ha supportato la squadra in tutto e per tutto. Spero che ci dia una mano, è disponibile per giocare dal primo minuto poi quanto regge è da vedere”.