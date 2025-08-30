Serie C. Valente su Triestina-Lecco: “Pareggio giusto, bisogna lavorare sulla lucidità”

La sfida tra Triestina e Lecco termina con un pareggio per 1-1

“Un pareggio che fa male, un punto in trasferta è comunque un punto guadagnato”

TRIESTE – “Poca lucidità sia prima che dopo il gol, poi ci è mancata la qualità nei passaggi”. Mister Valente si concentra su questi due elementi nell’analisi del pareggio tra il suo Lecco e la Triestina, match terminato 1-1 al Nereo Rocco di Trieste.

“Durante l’intervallo abbiamo parlato di quello che dovevamo fare meglio rispetto al primo tempo e nella ripresa abbiamo provato a spingere di più. Sapevamo che loro nel possesso palla avevano qualità, noi quando recuperavamo palla non avevamo la lucidità nel trovare l’appoggio giusto”.

Valente continua nell’analisi del pareggio: “Nella ripresa cambiando le corse in profondità, abbiamo trovato delle opportunità con gli angoli. Il fatto che dal primo al secondo tempo siamo migliorati mi da fiducia. Certo che quando sei in vantaggio devi portare a casa il risultato. Nell’occasione del gol loro c’è stato un buon inserimento e la palla è poi stata deviata in rete da Tanco, altrimenti ci sarebbe stato Furlan sulla traiettoria”.

“Un pareggio che fa male. Un punto in trasferta per me è comunque un punto guadagnato e non due punti persi. Anche io vorrei tornare a vincere in trasferta, ma oggi inizialmente che non eravamo così brillanti e chiari. Dobbiamo migliorare e lavorarci ogni giorno”.

Infine, Valente evidenzia le qualità della Triestina: “Pensi di arrivare qua e fare una partita semplice per i tanti problemi che ci sono ma non è così. Noi abbiamo provato a concentrarci su noi stessi. Loro hanno un’idea di gioco chiara e hanno avuto maggiore possesso palla rispetto a noi e questo mi da fastidio”.

“Non ricordo delle occasioni nette da gol per loro, il pareggio è un risultato corretto. Se, nella ripresa, Rizzo la mette un po’ più morbida dietro probabilmente avremmo fatto il 2-1. Individualmente sono forti, faccio comunque i complimenti ai miei ragazzi per come hanno lottato e combattuto per novanta minuti. Siamo solo alla seconda giornata di un percorso lungo e partire da domani si ricomincia a lavorare”.