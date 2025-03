Serie C. Valente su Verona-Lecco: “Scenderemo in campo per vincere”

Domenica il Lecco sfida la Virtus Verona al Gavagnin-Nocini alle ore 17:30

Valente: “Zanellato in crescita, potrebbe partire dal primo minuto”

LECCO – “Sarà una partita difficile perchè in casa sono forti, e hanno una buona idea di gioco. Bisogna essere al cento per cento concentrati per poter sfruttare le occasioni che si presenteranno”. Queste le prime parole di mister Federico Valente nella conferenza stampa di presentazione del match Virtus Verona-Lecco che si giocherà domenica 23 marzo, ore 17:30, allo stadio Gavagnin-Nocini.

Il Lecco torna a giocare in trasferta che, oramai, è un tabù perchè i blucelesti non vincono da Palermo-Lecco del 29 ottobre del 2023 ma per Valente: “Ogni statistica è fatta per essere ribaltata, so che è dura e non si vede l’ora di vincere fuori casa. Io provo a dare coraggio ai ragazzi col lavoro che facciamo ogni giorno, il fine è quello di ottenere il punteggio massimo”.

Il mister parla nel dettaglio della sfida: “Loro hanno una grande qualità di gioco. Noi Abbiamo qualche giorno di recupero in più, ci volevano due giorni ai ragazzi dopo una settimana tosta da tre gare siccome adesso stanno spingendo parecchio. La partita di lunedì scorso ci ha dimostrato che se scendiamo in campo con energia e con voglia di giocare con la palla, domenica potrebbe essere il momento per andare a riprenderci i tre punti. Ce la metteremo tutta e se c’è da soffrire, soffriremo. La squadra ha capito che se agiamo come squadra, facciamo bene e se invece andiamo sui singoli meno”.

Mancano solo sei partite al termine del campionato Valente, però, non vuole fare conti matematici per acciuffare la salvezza da qui alla fine: “Io non conto, se si incomincia a dire che con una squadra bisogna vincere oppure no, non mi interessa. Noi dobbiamo fare 6/8 punti almeno per la salvezza, comunque dobbiamo pensare ad una partita alla volta, anche con il Vicenza volevamo farlo e penso si sia visto. Noi scendiamo in campo per vincere, sempre”.

“Poi vorrei togliere la pressione dai ragazzi riguardo ai numeri, perchè loro ce la stanno mettendo tutta, dunque i calcoli li faremo quando saremo salvi. Nelle ultime quattro c’erano dodici punti in palio, ne abbiamo fatti solo quattro però non abbiamo perso e questo ti da grande stima e coraggio”.

Valente traccia anche un bilancio sulla crescita del suo Lecco da quando è arrivato: “La squadra sta crescendo velocemente, e da un paio di settimana lo sta facendo proprio come squadra. Tutti sia nuovi che no devono confermarsi allenamento dopo allenamento e partita dopo partita”.

Infine, sui singoli: “Zanellatto sta aumentando il minutaggio, con la sua qualità ci da una grande mano e sta ritrovando la gamba, quindi è anche pronto per iniziare ma non per 90 minuti interi. Anderson sta prendendo ritmo e si è allenando bene e sta aspettando la sua occasione. Sono tutti a disposizione tranne Attys che è via con la nazionale e rientrerà domenica a mezzogiorno e vedremo se potrà giocare o no; e Grassini che sta riprendendo anche lui, settimana prossima con la squadra”.