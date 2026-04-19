Serie C. Valente sul pareggio col Lumezzane: “Mancata lucidità negli episodi chiave”

Un punto a testa tra Lecco e Lumezzane: al Rigamonti-Ceppi finisce 2-2

“Faremo di tutto per prenderci il terzo posto”

LECCO – “Questa partita mi fa malissimo per il grande impegno messo in campo dai ragazzi. Abbiamo preso gol su due disattenzioni: dovevamo essere più attivi e furbi sia sulla rimessa laterale che nel rientro in campo nel secondo tempo”. Apre così la conferenza stampa mister Federico Valente nel post Lecco-Lumezzane finita 2-2 al Rigamonti-Ceppi.

“Penso che noi fossimo stati più attenti non avremmo preso gol perché eravamo in partita. La rete ci ha tagliato un po’ le gambe, dovevamo essere più lucidi perché gli abbiamo permesso di rientrare in partita. Guardiamo alla prossima gara che faremo con tutte le nostre forze, sapendo che dovremo fare attenzione anche ai tanti nostri diffidati perciò dovremo fare dei cambi e prepararci al meglio”.

Al di là del risultato odierno, questa partita può insegnare qualcosa ai giocatori blucelesti: “Penso che noi abbiamo fatto un percorso buono in queste due ultime gare. Semini quello che raccogli, i giocatori in spogliatoio sono consapevoli degli errori fatti e dell’approccio sbagliato. Ci sono anche diverse cose positive: aggressioni, pressing e giocate. Però questi due episodi alla fine ti fanno male. Dobbiamo essere sempre attivi dal primo all’ultimo secondo di gioco e non puoi concedere queste cose per leggerezza”.

Valente analizza la prestazione di Kritta e Sipos: “Per me tutti i singoli hanno fatto bene. Poi vi posso garantire che il campo era molto pesante. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno provato a giocare a palla bassa tranne per questi due episodi di non massima lucidità. Non trovo singoli che non hanno fatto bene. Sipos sta ritrovando la forma e sicuramente questo campo non aiuta. Continuiamo a giocare e faremo di tutto per arrivare terzi”.

Nelle ultime gare abbiamo segnato di più, spiega il tecnico bluceleste: “Oggi vedendo gli inserimenti in area, forse abbiamo fatto quel tocco in più, un passaggio invece che tirare. Ma queste sono scelte che proviamo. I ragazzi stessi sanno già cosa si potrebbe far meglio e cambiare. La fase offensiva è la più difficile da allenare. Sono sicuro che i ragazzi non si abbatteranno ma in loro crescerà ancora più fame di gol e vittorie per fissare il terzo posto”.