Serie C. Valente sul pareggio tra Lecco e Folgore Caratese: “Ho massima fiducia in questo gruppo”

Il Lecco rallenta contro la Folgore: al Rigamonti-Ceppi arriva un pareggio per 2-2

“Partita incanalata sui binari giusti, poi il 2-1 ci ha tagliato le gambe ma abbiamo reagito bene”

LECCO – “Oggi non basta parlare di errori evidenti, la partita era sui binari giusti ma il gol del 2-1 ci ha tagliato le gambe”. Apre così la conferenza stampa post Lecco-Folgore Caratese mister Federico Valente, match terminato sul punteggio di 2-2 al Rigamonti-Ceppi.

“Tutti siamo consapevoli che per trovare la via della rete occorre mantenere la massima concentrazione. Abbiamo tanto lavoro da fare, ma non intendo puntare il dito sul singolo: quando qualcuno sbaglia c’è sempre un compagno pronto ad aiutare. Dopo l’1-2 preso dal nulla non era facile rialzarsi, resti inevitabilmente shockato. Forse tre settimane fa una partita del genere l’avremmo persa, mentre questa volta c’è stata una reazione. Con i cambi siamo riusciti a dare la svolta, anche se non abbiamo creato tutte le occasioni che mi sarei aspettato”.

Sul calo di lucidità nel finale e sui mugugni del pubblico del Rigamonti-Ceppi, il tecnico chiarisce la propria posizione: “I ragazzi si sono mostrati un po’ frettolosi nel cercare subito l’ultimo passaggio. Capisco la delusione dei tifosi, tutti vogliono vincere, ma non dobbiamo fare drammi per una partita non vinta. Non siamo scappati di casa oggi così come non eravamo diventati dei campioni dopo la vittoria di Vercelli. Semmai avremmo dovuto mantenere la consapevolezza che in venti minuti si possono fare due reti, esattamente come ne avevamo segnate cinque la settimana scorsa”.

Valente chiarisce la gestione dei cambi: “Avevamo due giocatori con qualche problemino fisico e non volevo rischiare di bruciare inutilmente gli slot senza la certezza che potessero stringere i denti e rimanere in campo”.

L’allenatore evidenzia infine le difficoltà incontrate di fronte alla disposizione tattica degli avversari: “Trovarsi sotto 1-2 contro un avversario schierato con il 5-4-1 non è mai semplice, devi prima digerire il colpo. Mi aspetto che la squadra continui a palleggiare e a giocare anche con trenta minuti a disposizione: è un aspetto su cui dobbiamo crescere. Il pareggio del 2-2 l’abbiamo voluto e cercato con forza, anche se sono ben consapevole che dobbiamo dare di più”.

“Capisco che per i tifosi il bicchiere sia mezzo vuoto, ma io voglio dare la massima fiducia a questo gruppo per far divertire il pubblico nelle gare casalinghe. L’obiettivo è vincere in casa così come facciamo in trasferta. In ogni caso, restiamo imbattuti”.