Serie C. Valente sul pareggio tra Lecco e Union Brescia: “Un risultato che ci da consapevolezza del nostro valore”

La sfida del Rigamonti-Ceppi finisce 2-2 tra Lecco e Union Brescia

“Sono contento per l’atteggiamento messo in campo e la voglia di non fermarsi mai”

LECCO – “Vorrei parlare solo della partita e non dell’arbitraggio, faccio i complimenti ai ragazzi per come abbiamo approcciato la partita. La squadra ha reagito bene alla fase offensiva del Brescia trovando un bel gol in ripartenza e costruendo varie soluzioni offensive”. Così mister Federico Valente dopo il pareggio tra Lecco e Union Brescia, match finito 2-2 al Rigamonti-Ceppi.

“Peccato perchè abbiamo preso gol su due cross e sicuramente lì in quella zona possiamo fare meglio, analizzeremo al meglio le situazioni dei gol. Comunque un risultato che ci da consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti”.

Mister Valente sottolinea che: “I ragazzi hanno creato molte occasioni e sono sono andati sempre a 2000. Loro sono un’ottima squadra ed hanno un ottima qualità individuale. Gli faccio i complimenti ai miei per la l’atteggiamento nel trovare tante soluzioni. Murillo viene da un problema muscolare e non volevo rischiarlo quindi l’ho tolto”.

“Mentre Capello ha fatto molto bene, è la terza settimana che si allena a pieno ritmo e da un bel sostegno tra attacco e difesa, anche a livello di personalità è un ottimo innesto nel supportare il gruppo, si vede che ha tanta esperienza”.