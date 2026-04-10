Serie C. Valente sul successo contro l’Alcione: “Ottima prestazione di squadra”

“Mancano due gare importantissime in cui vogliamo prenderci sei punti”

SESTO SAN GIOVANNI – “La stagione non è ancora finita, mancano ancora due partite che ci diranno tanto di questo lungo percorso iniziato dal mio arrivo in poi”. Tiene i piedi a terra mister Federico Valente nel post partita di Alcione-Lecco, match vinto dai blucelesti per 2-0 grazie ai gol di Duca e Bonaiti.

“Faccio i complimenti ai tifosi che ci hanno fatto sentire come a casa, gli chiedo di continuare a sostenerci in questo modo nelle prossime partite. Penso che il primo gol sia arrivato un po’ troppo facilmente e poteva sembrare di avere tutto sotto controllo, ma non era così perché ci sono state alcune loro occasioni salvate da Furlan prima e dalla difesa poi. La squadra è sopra a tutto, siamo stati bravi ad aiutarci a vicenda e faccio i complimenti ai ragazzi. Però da domani dobbiamo già pensare a Lumezzane”.

Il Lecco ha affrontato alcuni momenti della gara in cui l’Alcione sembrava avere del gioco e cambiando strategia nell’intervallo, spiega il tecnico: “Abbiamo perso alcune palle in uscita nel primo tempo sulla loro pressione alta ma nell’intervallo abbiamo detto di giocarla lunga per poi tornare a giocarla a terra. Dopo quei dieci minuti iniziali della ripresa è nato il gol del 2-0 da una giocata e un bel cambio di gioco. Sono contentissimo per Bonaiti che si è fatto trovare subito pronto dopo alcune settimane non semplici”.

Valente commenta anche la prestazione di Duca: “Quando l’ho chiamato in inverno gli ho parlato del progetto, certo non è facile prendere un giocatore dalla Serie B perché lui ambisce a quello. Ci ha messo un paio di settimane ad entrare in forma ed ora è al top. Questa settimana gli tirato le orecchie perché in allenamento potrebbe spingere un po’ di più. Mi è piaciuta la sua prestazione: vederlo giocare così in scioltezza e in libertà, senza dimenticare la fase difensiva”.

“Anche Rizzo ha fatto una bella prestazione da braccetto, l’abbiamo preso per la sua versatilità. La sua velocità è fondamentale così come per Romani sull’altra fascia. Non è facile giocare con due ragazzi così giovani dietro ma hanno fatto molto bene insieme a Battistini che copre tutti. Penso che il capitano non abbia mai perso un duello oggi. Adesso in queste due partire dobbiamo prenderci tutta la posta in palio”.