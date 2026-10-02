Serie C. Valente sulla gara tra Lecco e Union Brescia: “Bisogna scendere in campo con coraggio”

La sfida tra Lecco e Union Brescia in scena domenica, 4 ottobre, alle 12:30 al Rigamonti-Ceppi

“Tutti a disposizione tranne Sidler e Moutassime, Rizzo si è ripreso”

LECCO – “I ragazzi devono andare in campo con coraggio, senza l’ansia che potrebbe farti frenare e sbagliare. Bisogna scendere in campo con la voglia di fare bene, spero che arriveranno tanti tifosi a supportarci”. Apre così la conferenza stampa pre Lecco-Union Brescia mister Federico Valente. Il match si giocherà allo stadio Rigamonti-Ceppi domenica 4 ottobre alle 12:30.

“Dispiace per il calcio in generale che non ci saranno tifosi ospiti, ricordo l’ultima partita tra Lecco e Brescia giocata in casa che c’era un’atmosfera fantastica. Incontreremo un avversario con tanta qualità in tutti i reparti, hanno lasciato dei punti per strada e non lo faranno di certo con noi. Hanno un allenatore che l’anno scorso ci aveva studiato bene, noi però troveremo altre soluzioni per metterli in difficoltà”.

Mister Valente fa il punto sugli infortunati: “I ragazzi stanno bene, tranne Sidler che settimana scorsa è dovuto uscire per un problema alla costola, e non sarà a disposizione. Rizzo, invece, si è allenato tutta la settimana e si è ripreso. Moutassime deve valutare un secondo parere prima di fare un intervento necessario. Anastasini e Nova hanno riiniziato ad allenarsi col gruppo. Tutti gli altri stanno bene.”

“I punti di forza del Lecco su cui puntare sono sicuramente la dinamicità e la velocità, siamo in casa davanti al nostro pubblico deve essere un vantaggio. Dobbiamo far correre la palla veloce e dobbiamo essere maggiormente cattivi quando entriamo in area”.

Il tecnico spiega il momento che sta vivendo la squadra dopo la batosta di Cittadella: “Noi dobbiamo riprenderci dopo l’ultima gara. Nella prima ora di gioco avevamo concesso poco, ma dobbiamo continuare a giocare anche se prendiamo un gol. A freddo abbiamo analizzato la partita con il consiglio di squadra, sono d’accordo che la voglia e l’intensità che deve essere sempre a prescindere dal punteggio”.

“Poi dovevamo sfruttare maggiormente le verticalizzazioni su Murillo e le scelte fatte di palleggio in uscita. Dobbiamo essere consapevoli che nel calcio tutto è sempre possibile. Per domenica sarà fondamentale l’approccio alla partita sia nel primo che nel secondo tempo”.

Per la sfida di domenica spiega Valente: “Avremo a disposizione più giocatori soprattutto in attacco quindi possiamo pensare ad un approccio tattico diverso. Sarà un’opzione da valutare in rifinitura o comunque adattarsi nel corso della gara”.

“Mihali può ricoprire certamente più ruoli, ha fatto alcuni spezzoni di partita finora. Per me la sua posizione migliore è la mezz’ala, sta crescendo anche a livello fisico. Su di lui sia la società che io come allenatore puntiamo molto nel lungo termine e non solo”. Infine il mister chiude parlando dell’assetto difensivo: “Ci sono varie soluzioni anche in difesa con Comi centrale e Arena braccetto. Sono soluzioni che stiamo pensando e allenando”.