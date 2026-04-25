Serie C. Valente sulla sconfitta con la Pergolettese: “Bisogna rialzarsi subito”

Il Lecco cade 3-0 al Voltini e chiude al 4° posto in classifica

“Dobbiamo continuare sul nostro percorso e iniziare a pensare a mercoledì prossimo”

CREMA – “Mi dispiace per i nostri tifosi e per la città però adesso abbiamo due possibilità: abbassare la testa e lavorare per mercoledì prossimo o perdere energia a puntare il dito sui singoli. Dobbiamo pensare solamente a prepararci ai play-off”. Guarda subito avanti mister Federico Valente dopo la partita persa per 3-0 in trasferta contro la Pergolettese.

“Analizzeremo la gara e faremo dei discorsi coi singoli e la squadra. Se avessimo fatto l’1-1 sarebbe cambiata la partita, penso che potevamo stare ancora 5 ore e la palla non sarebbe entrata lo stesso. Le scelte fatte sono state fatte per una serie di motivi tra ammalati e diffidati. Noi dobbiamo continuare sul nostro percorso e iniziare a pensare a mercoledì prossimo”.

Valente spiega che rifarebbe tutte le stesse scelte di formazione che ha fatto stasera: “Sia Metlika che Mallamo si sono scaldati a lungo ma non li ho inseriti perché Ferrini aveva subito una botta e ho fatto altri cambi per dar velocità dietro. Le scelte non vengono mai sottovalutate: Zanellato mi ha dato il segnale che voleva riprendere ritmo. Ha sbagliato il rigore certo ma ci ha provato. Penso che lui stesso stia ancora rosicando e sono sicuro che ci potrà dare ancora una grande mano”.

Sulla formazione iniziale senza Mallamo e Metlika: “Avevamo l’occasione per fare il 2-1 e accorciare e sarebbe cambiata. Se uno di quei avesse preso l’ammonizione, avrebbe saltato la prima partita dei play-off. Mi dispiace ma voglio guardare in avanti e dovremo pensare solo a quello, anche se non sappiamo ancora contro chi”.

“Quando vinci non tutto è bene, così come quando perdi non tutto è male. Io e il mio staff siamo i responsabili per rialzare i ragazzi. Abbiamo fatto 64 punti finora e non sono arrivati a caso. I giocatori sanno cosa siamo in grado di fare, oggi abbiamo preso una lezione. Mi dispiace per i tifosi che volevano andare subito alla fase nazionale, ma avremo una partita in più in casa e dobbiamo riempire lo stadio per passare il turno, tutti uniti”.