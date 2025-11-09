Serie C. Valente sulla sconfitta di Novara: “Non siamo stati intensi”

Il Lecco torna senza punti dalla trasferta di Novara

“Questa sconfitta ci insegna che in ogni partita devi andare a duemila”

NOVARA – “Abbiamo perso la partita perché non siamo stati abbastanza intensi nell’andare a conquistare il pallone e non siamo stati duri nei duelli come di solo facciamo”. Questo il commento a caldo di mister Federico Valente sulla sconfitta esterna del suo Lecco contro il Novara, match terminato 1-0 per la squadra di Zanchetta.

“Avrei cambiato prima ma avevamo dubbi su Romani e Battistini, c’erano tre giocatori in ballo e non ho potuto farli. Se avessi cambiato prima forse non sarebbe successo niente, è colpa mia. Abbiamo fatto pochi tiri in porta e anche quello nasce dal fatto che non siamo stati abbastanza intensi senza la palla. Il palleggio nasce dall’intensità che metti senza palla.”

“Poi sbagli un passaggio e due e non riesci ad arrivare in area, questa è quello che ha fatto la differenza oggi. Complimenti al Novara che ha lottato per la propria vita, mentre noi non abbiamo dato il cento per cento. Questo ci deve insegnare che in questa categoria in ogni partita devi andare sempre a duemila”.

Il tecnico bluceleste spiega le scelte iniziali di formazione con gli esterni a piedi invertiti: “Avevamo l’idea che Furrer potesse allargarsi e Mallamo potesse inserirsi e fare 2 contro 1. Però il Novara oggi si è messo in campo con un 3-5-2 mentre nelle ultime partite aveva sempre giocato a quattro a centrocampo e ci ha aggrediti sull’ultima linea su cui dobbiamo essere più intensi. Da ogni sconfitta impariamo qualcosa per questo ho già parlato ai ragazzi in spogliatoio. Le due ultime vittorie non nascono dal lavoro con la palla ma quello che fai senza”.

“La scelta di mettere Mallamo mezzala a sinistra è stata mia ma non abbiamo perso per questo. Difendo la squadra fino alla morte e mi metto io davanti alla squadra. Abbiamo studiato l’avversario ma oggi non è andata bene. Io non sapevo il risultato di Brescia e di certo non andiamo in campo pensando al risultato degli altri. Abbiamo perso 1-0 e se ho sbagliato io ci sta. Non abbiamo perso dal punto di vista tecnico-tattico abbiamo perso sul lato dell’intensità.”

Mister Valente sa che può ripartire da tutti i suoi giocatori e proprio per questo: “Ho messo in campo Battistini dall’inizio. Anche Voltan si è ripreso al cento per cento. Alla fine abbiamo messo in campo quattro attaccanti per cercare il pareggio. Io lavoro giorno dopo giorno e non mi faccio innervosire da una sconfitta. Ora analizzeremo quello che abbiamo sbagliato e ci lavoreremo”.

Il tecnico bluceleste spiega infine che le hanno provate tutte nel cercare il pareggio: “Abbiamo cercato di metter i palloni in mezzo per Sipos, ed usare il paleggio per creare maggiore difficoltà agli avversari ma non siamo arrivati a colpire negli ultimi 20 metri per la poca intensità nostra e la bravura dei nostri avversari”.