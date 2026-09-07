Serie C. Valente sulla sconfitta di Trento: “Non ci sono alibi, avremmo dovuto segnare”

Seconda sconfitta consecutiva per il Lecco: il Trento passa al 95′ al Briamasco
“Dobbiamo essere chiari fino alla fine e mantenere sempre alta la concentrazione”
TRENTO – “Quando prendi gol al 95′ fa malissimo: dopo il primo tempo abbiamo fatto fatica a uscire, poi coi cambi siamo ripartiti bene. In occasione del gol c’era un fallo nettissimo su Metlika. Non siamo riusciti ad andare a concludere, anche se il primo tempo abbiamo giocato bene”. Commenta così mister Federico Valente la sconfitta del suo Lecco al Briamasco dove il Trento si è imposto per 1-0, trovando il gol in pieno recupero.
“Non ci sono alibi – continua Valente – come squadra avremmo dovuto fare gol. Fa male buttare via un punto, anche a Treviso c’era almeno un punto da portare a casa” sottolinea il mister.
Il tecnico bluceleste fa il punto della situazione sull’infermeria: “Capello ha un problema al polpaccio e dovrebbe rientrare la prossima settimana. Murillo in rifinitura ha sentito qualcosa alla coscia destra e abbiamo fatto i controlli stamattina, adesso aspettiamo gli esiti. Speriamo che entrambi si riprendano presto. Casarotto sta recuperando da un infortunio. A Fasan faccio un complimento, ha fatto la guerra con tutti in un ruolo del tutto nuovo”.
Riflettendo sulla seconda sconfitta arrivata nei titoli di coda dopo quella di Treviso, l’allenatore sottolinea l’aspetto mentale e la necessità di mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti: “Dobbiamo essere chiari fino alla fine, questa è la parola chiave. Domenica ci aspetta una partita difficile in casa, veniamo da due trasferte contro due ottimi avversari”.
In chiusura, indicazioni positive sulla tenuta atletica complessiva della rosa nonostante il passo falso: “Sì, è un valore per noi importante avere giocatori di gamba, intensità e velocità. Abbiamo fatto il nostro lavoro e alla fine credevo di poterla portare a casa”.
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