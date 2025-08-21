Serie C. Valente sulla sfida tra Lecco-Ospitaletto: “Sono pronto a tutto”

Il Lecco attende i bresciani per la rivincita alle ore 21 al Rigamonti-Ceppi

Valente: “Pellegrino sta bene, Rizzo è a disposizione”

LECCO – “Ho detto chiaramente dopo la partita cosa c’è da cambiare per il match di sabato: abbiamo bisogno di maggiore velocità, concretezza e di fare giocate più chiare”. Sono queste le tre direttrici chiare su cui Valente vuole puntare nella gara contro l’Ospitaletto, prima giornata del campionato di Serie C che si giocherà alle ore 21 al Rigamonti-Ceppi.

Il mister chiarisce meglio: “Sono elementi che comunque alleniamo quotidianamente. Non mi piace parlare di moduli, noi dobbiamo continuare lavorare sui nostri principi ed idee a prescindere dall’avversario che incontriamo. Loro domenica ci avevano studiato bene e gli rinnovo i complimenti, ora ci stiamo prepariamo al meglio per riaffrontarli”.

Valente torna ad analizzare i motivi della sconfitta interna contro l’Ospitaletto: “Il loro piano gara ha funzionato anche perchè non abbiamo fatto bene noi, non solo perchè hanno fatto bene loro. Non tutto quello che abbiamo fatto in campo era negativo, a volte si tende a vedere solo il pelo nell’uovo. Insieme ai ragazzi abbiamo analizzato i video che ti riportano alle sensazioni della partita”.

“È un vantaggio ritrovarli già sabato? Dopo questa sconfitta c’è sicuramente la voglia di far bene davanti ai propri tifosi. Però anche se fosse stata un’altra squadra saremmo scesi in campo per migliorare, perciò riaffrontarli può essere un vantaggio che comunque non incide tanto”.

Riguardo gli uomini che scenderanno in campo al Rigamonti-Ceppi, Valente rassicura sulle condizioni di Pellegrino: “È a disposizione al cento per cento, mentre Tanco è squalificato. Sarà in rosa anche il nuovo innesto Rizzo che può giocare sia terzino che in fascia avendo una buona esperienza sulla corsia di destra con la nazionale svizzera. Abbiamo diverse soluzioni nei vari reparti, solo domani in rifinitura decideremo le scelte migliori. Come sistema di gioco degli avversari sono pronto a tutto, non faccio scommesse ma ci siamo preparati per ogni cosa”.

Riguardo, invece, alle statistiche tra Lecco e Ospitaletto su cui mister Valente non si era espresso dopo la conferenza stampa post partita: “Abbiamo analizzato tutto, compreso dati e video: sui duelli il 55 per cento era nostro favore, così anche il possesso palla, inoltre abbiamo giocato più noi che loro che nella loro metà campo”.

“A prescindere da ciò non vanno sopravvalutati i momenti di gioco in cui mantenere la lucidità. In alcuni di questi non ero contento della velocità della palla perchè è difficile contro un avversario che ti viene addosso e ti dà la sensazione di avere tutto sotto controllo, è proprio quando hai tutto sotto controllo che ti rilassi”.

“Sul gol preso c’è un fallo iniziale su Mallamo, poi Sipos non può fermare la corsa, e non abbiamo chiuso bene la diagonale davanti alla difesa. È stato un cerchio di tutto, ma se l’arbitro non fischia devi correre a proteggere la porta. L’hanno fatto ma non ha 2000, per questo abbiamo concesso il gol”.

Valente commenta anche la scelta di prendere tanti giovani anche sconosciuti: “Come società e mentalità ci piace avere dei giovani funzionali al nostro gioco e per quello che noi vogliamo riprodurre in campo: ci vuole gamba, intensità e velocità. Da fuori capisco la sensazione che ci può essere, ma come allenatore sarei folle a non puntare su giocatori che possano giocare sia in C che anche in più alte categorie. Sul mercato vediamo se si può fare ancora qualcosa. Grassini? Fino a quando un giocatore fa parte della società è un giocatore Lecco”.

Infine, Valente chiude commentando lo stato di forma dei giocatori più muscolosi all’interno della rosa: “Battistini non sta bene, di più, come braccetto ha fatto 11 km ed era il più attivo negli ultimi 15 minuti. Sipos è un altro giocatore con struttura, ma anche lui ha fatto 12 chilometri. Se loro forse più brillanti e freschi? Vediamo. Il bello del calcio è che ognuno la vede a modo suo”.