Serie C. Valente sulla vittoria con la Juventus Next Gen: “Sono fiero di questa squadra”

Il commento del mister dopo la vittoria del Lecco per 4-0 in casa contro la Juventus Next Gen

“Continuiamo a lavorare con fiducia e proseguiamo sul nostro percorso”

LECCO – “I ragazzi hanno dimostrato che possiamo creare tante azioni da gol, nella pausa abbiamo corretto qualcosa perchè abbiamo faticato un po’ nel finale di tempo ma siamo ripartiti molto bene trovando subito il gol”. Commenta così mister Federico Valente la vittoria contro la Juventus Next Gen, match terminato 4-0 per i blucelesti

“I gol all’inizio dei due tempi ti danno fiducia, adesso però dobbiamo continuare a lavorare e proseguire sul nostro percorso. Nella fase difensiva l’obiettivo è aiutarci sempre, anche il portiere deve essere sempre presente e tutti si devono dare una mano in più e dobbiamo continuare su quello. È una prestazione d’insieme”.

“I gol presi negli ultime settimane, li abbiamo presi per errori nostri, non perchè abbiamo subito l’avversario. Io voglio fare i complimenti ai ragazzi per come hanno reagito agli errori, bisogna difendere la porta con tutto quello che hai. Questo atteggiamento mi rende molto fiero della squadra”.

Mister Valente parla anche dei singoli: “Murillo è stato abbracciato da tutti i giocatori come fosse il primo gol, questo è un sintomo di rispetto per i giocatori. I gol non sono mai scontati: difendiamo e attacchiamo tutti insieme. Murillo si allena da qualche settimana, con Casarotto che sta spingendo tantissimo in attacco si possono alternare bene. Capello ha sentito un fastidio al polpaccio e non lo volevamo rischiare. Moutassime ha tanta voglia di giocare e sta spingendo tanto in settimana. Deve essere forse un po’ più cattivo in campo e i gol arriveranno anche per lui come per Murillo”