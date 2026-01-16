Serie C. Valente verso Dolomiti Bellunesi-Lecco: “Dobbiamo essere pronti a tutto”

Il Lecco pronto a sfidare la Dolomiti Bellunesi sabato, 17 gennaio, a Feltre

“Battistini sarà ancora fuori per un problema muscolare, out Voltan e Ndongue”

LECCO – “Ci sono tante variabili nella formazione avversaria perciò è giusto guardare alla loro struttura di squadra e non solo al singolo. Hanno una buona idea di gioco, ci aspetta un avversario intenso, solido e forte sulle palle inattive e sulle ripartenze”. Esordisce così mister Federico Valente nella conferenza stampa di presentazione del match tra Dolomiti Bellunesi e Lecco che si giocherà allo Zugni Tauro, sabato 17 gennaio alle 14:30.

“Ci sarà la novità nel loro nuovo impianto di casa e come società è sicuramente un fattore che indiscutibilmente fa piacere. Noi a prescindere da questo, dobbiamo dare il nostro meglio” sottolinea il tecnico bluceleste che prosegue parlando di calciomercato e sul prossimo arrivo di Edoardo Duca dalla Juve Stabia:”Lui ha molta esperienza in campionati importanti. Può fare diversi ruoli, per me è un giocatore polivalente. Ha buona gamba ed esplosività e sa muoversi bene tra le linee. È un giocatore da inserire subito nel nostro gruppo, gli piace giocare e stare dietro le punte. È molto importante per la categoria e sono sicuro che lui ci darà una grande mano”.

Il Lecco si sta muovendo anche in uscita: “Il mercato è un periodo strano, per esempio Crnigoi il giorno prima gioca con la Triestina e il giorno dopo va al Sudtirol. Galeandro si è allenato con noi e ha giocato bene domenica. Il calciomercato da della opportunità ai calciatori che vogliono giocare di più. Io gli sono grato per quello che ha fatto, perdiamo una persona top e gli auguro il meglio per il suo futuro. Se tu vivi dei momenti non facili come l’anno scorso si crea unione nello spogliatoio. Fa male ma parte del gioco e ognuno poi fa le sue scelte”.

“Se ho una squadra strutturata per arrivare in fondo? lo deve dimostrare il campo. Ci sono sempre i rumors di mercato ma non voglio dargli peso. I ragazzi stanno spingendo e dobbiamo fare i conti con gli avversari che non ti regalano niente soprattutto quelli che giocano per la salvezza. Anche noi dobbiamo capire come migliorare in campo, soprattutto quando l’avversario riparte veloce. L’unica cosa che so che a livello di rosa è che ogni uscita corrisponde ad un’entrata”.

Valente fa anche il punto sugli infortunati in vista del match contro la Dolomiti Bellunesi: “Battistini è ancora out per un problema muscolare che non gli permetterà di essere della partita. Pensiamo possa rientrare contro il Trento. Voltan e Ndongue sono sempre fuori, mentre gli altri stanno tutti bene e si sono allenati molto bene”.

Il mister spiega, inoltre, che non bisogna guardare i risultati degli altri: “Noi dobbiamo concentrarci solo sui nostri e vincere le nostre partite. La classifica la guardiamo ma no dobbiamo farci condizionare: il Vicenza non sbaglia quasi mai, il Brescia ha messo a segno quattro vittorie consecutive. Noi dobbiamo pensare a noi e lavorare sulla prestazioni per arrivare il più alto possibile.

“Le ripartenze non sono un punto debole ma è una questione di concentrazione perchè prima le facevamo bene. Bisogna averla per 95′ minuti. La Dolomiti è una squadra solida in cui difendono tutti e attaccano tutti. Non sappiamo come sarà il campo, per fortuna non gela più, ma dovremo essere pronti a tutte le loro mosse per proporre il nostro gioco”.

Infine il mister analizza il livello della propria formazione: “Dobbiamo insistere sulla nostra identità, anche se gli avversari ci conoscono ormai. Bisogna trovare delle soluzioni a partita in corso sfruttando i nostri principi di gioco e usarli al momento giusto. Non voglio alibi ma siamo vicinissimi all’esplodere, per farlo c’è bisogno di massima concentrazione e intensità in tutte le fasi. Chiedo di guardare a quello che stiamo proponendo e i risultati arriveranno in base a quello”.