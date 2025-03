Serie C. Valente verso Lecco-Vicenza: “Serve maggiore concretezza in area”

Lunedì al Rigamonti-Ceppi arriva la seconda della classe: calcio d’inizio alle 20:30

Valente: “Non aver subito gol in queste ultime gare è un ottimo punto di partenza”

LECCO – “Il Vicenza è una squadra forte anche sulla palle inattive e lo hanno dimostrato nelle ultime partite. Per noi sarà fondamentale difendere bene in area ma anche sfruttare le palle inattive che avremo noi facendo valere i nostri centimetri nella loro area”. Queste le prime considerazioni di Federico Valente sulla partita contro il Vicenza che si giocherà lunedì sera, ore 20:45, allo stadio Rigamonti-Ceppi.

“Ci troveremo davanti un avversario – continua Valente – con una forte vocazione offensiva per cui sarà molto importante la fase di transizione per poter sfruttare le ripartenze. Prima di ripartire sarà comunque necessario difendere bene conquistando la palla già con il pressing dei nostri esterni e dei nostri attaccanti”.

Il mister commenta anche il percorso del Lecco in queste ultime tre partite in cui sono arrivati tre pareggi per 0-0: “Mi voglio concentrare sugli aspetti positivi, il non subire gol è un ottimo punto di partenza. Mentre la fase offensiva è in crescita perchè comunque le occasioni ci sono state, bisogna essere un po’ più concreti e cattivi sotto porta. Gli automatismi però hanno bisogno di tempo per essere sfruttati al meglio, siamo consapevoli di cosa bisogna fare occupando gli spazi”.

Parlando dei singoli Valente spiega che: “Martic si è allenato regolarmente ed è carico per giocare. Attys invece è stato convocato dalla Nazionale ma sarà disponibile per linedì sera, anche grazie la Federazione che gli ha permesso di rimanere e poi partire. Poi, però, salterà la partita successiva con la Virtus Verona”.

“Per la mediana ha recuperato anche Frigerio che oggi si è allenato con la squadra. C’è una bella competizione per ottenere il posto tra i titolari e questo mi piace, vediamo chi starà meglio domani tra lui, Zanellato, Marino e Di Gesù. Sulle fasce sia Cavallini che Di Dio hanno fatto una buona prestazione con l’Alcione ma siccome ci sono tre partite una seguito all’altra bisogna guardare sempre l’aspetto fisico dei ragazzi, la rifinutura di domani sarà decisiva”.

“Marrone è disposizione al 100% se dovesse entrare, giocherebbe centrale a tre con Martic e Battistini al suo fianco. Per poter schierare ora una difesa a quattro sarei un po’ troppo coraggioso. Rimane sempre una possibilità, come abbiamo fatto con la Pro Patria, a partita in corso dove dovevi spingere di più. Adesso abbiamo maggiore stabilità in difesa quindi per adesso non cambierei senza aver provato qualcosa in allenamento prima”.