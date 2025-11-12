Serie C. Zanellato tra i migliori giocatori del Girone A

Il numero 5 del Lecco al 14° posto della classifica del C Gold Award 2025

LECCO – C’è anche Niccolò Zanellato ma i migliori 30 calciatori del Girone A classificati dal C Gold Award 2025. Il sondaggio nazionale che celebra i protagonisti della Serie C e valorizza il calcio emergente italiano. La prima fase, dedicata al Girone A, si è conclusa con grande partecipazione dei tifosi e un testa a testa avvincente tra i candidati.

Il centrocampista bluceleste chiude al 14° posto in classifica, un posizionamento che conferma il suo alto rendimento stagionale e l’affetto dei tifosi. Infatti, l’ex Milan, in stagione, è già andato a segno tre volte e collezionato ben 1041 minuti in 13 partite partendo sempre da titolare, contribuendo in maniera decisiva a portare il Lecco al terzo posto del Girone. A

I risultati finali hanno, però, premiato l’Aurora Pro Patria, prossima avversaria dei blucelesti in campionato, che conquista tutte le prime dieci posizioni in classifica, assicurando così l’accesso diretto alla fase finale del sondaggio. Fino agli ultimi giorni di votazione, la classifica del Girone A era guidata da Niccolò Zanellato (Centrocampista, Lecco), Alberto Spagnoli (Attaccante, Union Brescia) e Alessandro Louati (Centrocampista, Triestina), seguiti da Luka Topalovic (Centrocampista, Inter U23), Michael De Marchi (Attaccante, Virtus Verona), Samuele Spalluto (Attaccante, Renate) e Maxime Leverbe (Difensore, LR Vicenza).

Tuttavia, nel rush finale i calciatori dell’Aurora Pro Patria hanno ribaltato la situazione con una straordinaria rimonta, conquistando le prime dieci posizioni della graduatoria grazie a un forte sostegno dei tifosi.

I 10 calciatori più votati del Girone A

Christian Dimarco – Difensore, Aurora Pro Patria; Davide Ferri – Centrocampista, Aurora Pro Patria; William Rovida – Portiere, Aurora Pro Patria; Alessandro Di Munno – Centrocampista, Aurora Pro Patria; Luca Giudici – Centrocampista, Aurora Pro Patria; Ferdinando Mastroianni – Attaccante, Aurora Pro Patria; Alberto Masi – Difensore, Aurora Pro Patria; Pietro Reggiori – Difensore, Aurora Pro Patria; King Udoh – Attaccante, Aurora Pro Patria; Simone Ganz – Attaccante, Aurora Pro Patria.

I dieci giocatori biancoblù accedono così alla fase finale del C Gold Award 2025, che a gennaio decreterà il miglior calciatore assoluto della Serie C insieme ai più votati di tutti e tre i gironi. Archiviata la prima fase, il sondaggio prosegue con l’apertura delle votazioni per il Girone B, in programma da domani fino al 24 novembre 2025. I tifosi potranno esprimere la propria preferenza per il miglior calciatore del girone attraverso il sito ufficiale https://affidabile. org/c-gold-award/

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, un’occasione per sostenere i protagonisti della propria squadra e contribuire alla valorizzazione del calcio di Serie C. Durante tutto il periodo del sondaggio verranno pubblicati aggiornamenti, classifiche provvisorie e statistiche sui giocatori più votati per raccontare in tempo reale l’evoluzione dell’iniziativa.