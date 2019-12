Settima vittoria nel campionato B1. La Picco Lecco non si ferma

LECCO – L’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco, non si fa sorprendere, e in poco più di un’ora e mezza di incontro, conquista la sua settima vittoria consecutiva, nel campionato di serie B1 femminile, contro le avversarie della Pallavolo Don Colleoni Trescore Balneario, che cede nettamente per 3 set a 0.

Dopo un avvio incerto e un primo set giocato in sostanziale equilibrio, la squadra guidata da coach Gianfranco Milano, mette in campo una prestazione sopra le righe e, nonostante l’assenza di Dalla Rosa (ferma ai box per motivi precauzionali), conquista il secondo e il terzo parziale con un buon margine di vantaggio.

Il risultato della serata, oltre a consolidare il primato in classifica (a +3 sulla diretta inseguitrice, Albese), vale anche il record di vittorie consecutive in avvio di stagione.

Top-Scorer dell’incontro l’opposto Martina Martinelli che con i suoi 23 punti, primeggia davanti alla giovanissima Bianchi con 17 punti e a Camilla Gerosa (8 punti per lei).

Dopo la trasferta bergamasca, l’AcciaiTubi Picco Lecco, tornerà in palestra per il match di sabato sera che la vedrà scontrarsi con la formazione piemontese della Lilliput Settimo Torinese, che, complice la sconfitta odierna con la pallavolo Alsenese, si presenterà desiderosa di riscatto.