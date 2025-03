Sfida ad alta tensione: Picco Lecco a caccia di punti salvezza in quel di Albese

Coach Milano: “Puntiamo alla permanenza in A2. Quella di domenica sarà una partita vissuta sull’entusiasmo e la voglia di fare bene”

Dopo la sconfitta con Olbia, le biancorosse tornano in campo domenica alle 17 ad Albese per riprendere la corsa salvezza

LECCO – Orocash Picco Lecco torna in campo con un solo obiettivo: il riscatto. Dopo la battuta d’arresto in Sardegna contro Olbia, la squadra biancorossa vuole riprendere il cammino positivo nella pool salvezza, puntando a conquistare punti preziosi. Domenica alle 17, le ragazze di Gianfranco Milano saranno ospiti di Albese, per una sfida che si preannuncia cruciale in ottica salvezza.

Il team si presenta al completo e con la volontà di replicare il successo ottenuto all’andata. Attualmente, Picco occupa la sesta posizione con 24 punti, alla pari con Imola, e ha nel mirino Castelfranco e Casalmaggiore, ferme a quota 25. Albese, invece, si trova in terza posizione con 34 punti e ha mantenuto un buon rendimento nel corso del campionato.

“Abbiamo concluso il girone di andata con una sconfitta, l’unica della pool salvezza – sottolinea il coach Gianfranco Milano – C’è rammarico per il risultato, ma anche soddisfazione per le ultime partite. Puntiamo alla permanenza in A2. Quella di domenica sarà una partita vissuta sull’entusiasmo e la voglia di fare bene, ma sicuramente ci aiuterà la motivazione di acquisire un risultato positivo e restare attaccati al treno delle cinque squadre che puntano alla salvezza. Stiamo bene e speriamo di affrontarla nel migliore dei modi”.

Il match contro Albese si inserisce in un trittico di gare impegnative, che vede la formazione lecchese affrontare in rapida successione tre delle migliori squadre del campionato: Olbia, Albese e Offanengo. “Partita impegnativa inserita in un trittico di gare contro le prime della classifica e seconda trasferta consecutiva – commenta il secondo allenatore Federico Belloni – Il 3 a 2 della gara di andata ci ha dato lo stimolo per ottenere quattro importanti vittorie consecutive. Vogliamo andare sul campo di Albese per ribadire il risultato dell’andata e rilanciarci nella lotta salvezza!”.

L’energia e la determinazione della squadra saranno fattori chiave per affrontare un avversario ostico, che davanti al proprio pubblico cercherà di consolidare la sua posizione. Picco Lecco, però, ha già dimostrato di poter affrontare le sfide con carattere e si prepara a scendere in campo con la giusta mentalità per strappare punti fondamentali in questa delicata fase della stagione.