Un percorso lungo 8,5 chilometri; tra salita e discesa

La gara, alla 34esima edizione, è organizzata dall’APE

LECCO – Danilo Brambilla (ASD Falchi Lecco) e Irene Girola (OSA Valmadrera) salgono sul gradino più alto del podio della Sgambata Maggianico-Camposecco-Maggianico.

Come da tradizione nel primo weekend di novembre torna la “classica delle foglie morte”, nella sua 34esima edizione. Otto chilometri e mezzo di saliscendi, con partenza dall’Oratorio maschile del rione lecchese fino alla Baita Corbetta di Camposecco, sulle pendici del monte Magnodeno e ritorno: la gara in montagna è organizzata dall’Associazione Proletari Escursionisti di Lecco.

Ben 116 gli atleti al via, alle 9 di questa mattina, domenica; sportivi provenienti anche dalle province di Bergamo, Como,. Milano e Monza.

Il podio

Danilo Brambilla ha chiuso la gara in 33 minuti e 17 secondi, dopo di lui Pierluca Armati, del Gruppo sportivo Alpini Sovere che ha tagliato il traguardo in 33 minuti e 30 secondi e Simone Gilardi, ASD Falchi Lecco, in 33 minuti e 33. Eros Radaelli (ASD Falchi Lecco) invece è stato il primo concorrente a transitare dal traguardo volante alla Baita Corbetta, nel tempo di 18,47.

E’ Irene Girola, con il pettorale 258, a firmare la gara femminile: prima con un tempo di 40 minuti e 58 secondi (la prima donna a tagliare anche il traguardo volante, 23,35). Dopo di lei Michela Gritti, classe 2004, dell’ASD team Pasturo al traguardo in 42 minuti e 45 secondi, premiata come concorrente più giovane.

E’ stato premiato anche il concorrente più anziano: Severino Aondio, 90 anni compiuti nei giorni scorsi