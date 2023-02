Si alza il sipario sulla prima edizione della camminata benefica ErreRun

La manifestazione dell’Amatori Lecco in ricordo di Renato Ambrosini

Appuntamento domenica 19 marzo, il ricavato a un progetto missionario in Perù

LECCO – Il già ricco panorama delle iniziative sportive della città si arricchisce di un nuovo importante evento: la ErreRun camminata e corsa non competitiva aperta a tutti, presentata nel pomeriggio di oggi, lunedì, a Palazzo Bovara. Si tratta della prima edizione, alla memoria di uno dei soci fondatori del gruppo, Renato Ambrosini.

“Come amministrazione siamo consapevoli dell’importanza che iniziative come questa rivestono nella promozione dello sport, come veicolo di benessere fisico e mentale, oltre che come possibilità di socializzazione – ha detto l’assessore allo sport Emanuele Torri -. Volentieri abbiamo scelto di patrocinare l’evento, anche e soprattutto per il risvolto benefico: assolutamente lodevole l’impegno assunto dagli organizzatori a devolvere l’intero ricavato della vendita dei pettorali ai missionari di Villaregia per un progetto a Lima in Perù. Un sentito ringraziamento agli organizzatori e a tutti coloro che vorranno partecipare”.

La manifestazione organizzata dall’Amatori Lecco è in programma per domenica di 19 marzo sul percorso di 13,5 km attorno al lago di Garlate con partenza e arrivo da Pescarenico. La Errerun sosterrà un progetto missionario in Perù. L’intero ricavato della vendita dei pettorali sarà infatti destinato a “Be Yourself”, progetto della Comunità missionaria di Villaregia, nella parrocchia La Trinidad di Lima.

“La Comunità Missionaria di Villaregia (www.villaregia.org) è una comunità cattolica composta da laiche e laici consacrati, sacerdoti, coppie sposate e singoli di diversa nazionalità. Fondata in Italia nel 1981, la Comunità missionaria è presente sia nel nostro Paese che in diverse nazioni nel mondo – hanno spiegato gli organizzatori -. Dal 1986 la Comunità è attiva a Lima, nel quartiere di Mariano Melgar. Amministra la parrocchia La Trinidad, composta da otto chiese sparse in un vasto territorio. A Lima vengono svolte attività pastorali, di formazione sia per ragazzo che per adulti. Inoltre, la Comunità è impegnata in azioni di carattere sociale, sanitario e di formazione professionale”.

“Be Yourself” è un progetto destinato ad adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni e ha come obbiettivo di sviluppare e rafforzare l’autostima di questi giovani, che vivono in un contesto difficile, fornendo loro un percorso che affronta diversi ambiti, da quello propriamente spirituale, a quello di educazione sanitaria, a quello relazionale, a quello legato alla formazione professionale. Al progetto lavora una équipe composta da animatori, medici, psicologi, sacerdoti.

QUI TUTTE LE INFORMAZIONI

PER PARTECIPARE ALL’EVENTO SPORTIVO